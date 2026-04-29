함진규 경기지사 예비후보 "난 정치판의 독종...시·군 문제, 실무로 해결할 것"

29일 경기도의회 좌담회서 '실천형 리더십'..."일 하나는 확실히 한다"

민주당 후보들 향해 "언니·누나 하는 코미디 상황" 직격

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 함진규 국민의힘 경기도지사 예비후보가 29일 오전 경기도의회 중회의실에서 열린 '경기도지사 출마예정자 좌담회'에서 본인을 '독종'이라 정의하며 경기도의 변화를 이끌 적임자임을 자처했다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자= '경기도지사 출마예정자 좌담회'에서 첫번째로 발언한 함진규 예비후보. 2026.04.29 beignn@newspim.com

국회의원 시절 성과 앞세워 단상에 선 함 후보자는 과거 초선 국회의원 시절을 회상하며 발언을 시작했다. 그는 "초선 때 정말 독종 소리 들어가며 일했다"며 "전철역 등 지역 기반 시설을 직접 깔아보니 주민들의 표심이 바뀌는 걸 확인할 수 있었다"고 강조했다.

이어 "정치인은 단순히 행사장만 다니는 사람이 아니다"라며 "지역 현안을 꿰뚫고 주민들이 왜 나를 지지하지 않는지 끊임없이 분석해 실질적인 결과물을 만들어내야 한다"고 역설했다. 특히 그는 "경기도 31개 시·군의 문제를 정확히 진단하고 있으며, 풍부한 실무 경험을 바탕으로 구체적인 해결 방안을 반드시 이뤄낼 것"이라며 자신감을 내비쳤다.

함 후보는 이번 경기도지사 선거 판세를 분석하며 거침없는 발언을 이어갔다. 현재 더불어민주당에서 거론되는 후보들을 향해 "민주당 사람들 셋이서 붙고, 개혁신당에서도 누가 나온다는데 한번 생각해보라"며 "언니, 누나 하며 서로 공격도 못 하는 이런 상황은 코미디나 다름없다"고 직격탄을 날렸다.

그는 "나는 파격적인 대안을 갖고 있으며 사력을 다할 준비가 되어 있다"며 "당원들과 시민들이 나를 선택하지 않는다면 내 운명이 거기까지겠지만, 제대로 한판 붙어볼 것"이라며 강력한 도전 의사를 밝혔다.

좌담회 현장은 함 후보의 거침없는 '독설'과 자신감 넘치는 발언으로 긴장감이 감돌았다. 일부 참석자들 사이에서는 웃음이 터져 나오기도 했으나, 경기도정을 책임지겠다는 그의 의지는 확고해 보였다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 함진규 예비후보가 경기도지사를 어떻게 준비했는지 보여주는 기록서 최초 공개 2026.04.29 beignn@newspim.com

현장에서 이를 지켜본 한 관계자는 "함 후보자의 저돌적인 스타일이 이번 선거 판세에 상당한 변수로 작용할 것으로 보인다"며 "기존의 틀을 깨는 파격적인 선거 전략이 예상된다"고 전했다.

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