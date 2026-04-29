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[핌in현장] 이승철·김재중·웬디·영케이·추성훈 '더 스카웃', "탈락 아닌 성장"

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  • 이승철 등 마스터들이 29일 '더 스카웃' 제작발표회에 참석했다.
  • 기존 서바이벌과 달리 성장형 구조로 원석 발굴과 멀티 케어 시스템을 적용한다.
  • 5월 8일 첫 방송하며 우승자 콘서트 오프닝과 데뷔 기회를 제공한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 이승철을 비롯해 김재중, 웬디, 영케이, 추성훈이 마스터로 나서는 '더 스카웃'이 기존 서바이벌과는 다른 '성장형 구조'를 예고했다.

29일 서울 마포구에 위치한 큐브 컨벤션 센터에서 '더 스카웃' 제작 발표회가 열렸다. 이 자리에 가수 이승철, 김재중, 웬디, 영케이 그리고 추성훈이 참석했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 더 스카웃 마스터 군단. [사진=ENA] 2026.04.29 moonddo00@newspim.com

'더 스카웃'은 가요계 최고의 전문가들이 자신의 재능을 펼치지 못한 원석을 찾아내 새로운 방향을 제시하고, 전문적이고체계적인 멀티 케어 시스템을 통해 글로벌 스타로 완성돼하는 과정을 담은 성장형 음악 프로젝트다.

이승철은 기획 배경에 대해 "많은 오디션 프로그램의 심사위원을 하면서 뭔가 석연치 않고 시원하지 않은 느낌을 받았다"며 "한 곡 미션으로 가창력이 화려한 친구와 저음 보이스를 가진 친구가 대결하는 구조가 늘 아쉬웠다"고 말했다.

이어 "각자의 매력이 다른데 하나의 배틀로 당락을 결정하는 게 아니라, 그 가수에 맞는 시스템을 적용해 제대로 빛을 보게 하고 싶었다"며 "그 생각으로 2년 전부터 준비해왔고, 지금은 정말 잘 되고 있다고 느낀다. 아이들이 보석처럼 변해가는 모습이 보인다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 더 스카웃 마스터 이승철. [사진=ENA] 2026.04.29 moonddo00@newspim.com

김재중은 "지금까지 봐온 경연 중 가장 독특하다"고 짚었다. 그는 "보통은 실수하거나 평가가 좋지 않으면 바로 탈락하지만, 이 프로그램은 탈락을 경험했던 친구들이 다시 기회를 얻는 구조"라며 "그들에게 단순한 평가가 아니라 경험에서 우러나오는 정보와 기회를 주고, 그 과정 속에서 함께 성장하는 이야기를 담았다"고 설명했다. 이어 "나 역시 촬영하면서 많이 배우고 있고, 참가자들의 성장 서사가 굉장히 잘 살아 있는 프로그램"이라고 덧붙였다.

웬디는 '멘토형 오디션'이라는 점을 강조했다. 그는 "이 프로그램은 단순히 무대를 보고 점수를 매기는 게 아니라, 이 친구들이 가수라는 꿈 하나로 앞으로 나아갈 수 있도록 방향성을 잡아주는 데 초점이 있다"며 "촬영이 끝난 뒤에도 이틀에 한 번꼴로 새벽까지 선곡과 연출, 편곡 방향성을 논의한다"고 전했다. 이어 "내 생각을 얼마나 녹여야 할지, 친구들의 색을 얼마나 살려야 할지 고민을 많이 한다. 이런 과정 자체가 처음이라 더 의미 있고, 더 좋은 무대를 보여드리고 싶다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 더 스카웃 마스터 김재중. [사진=ENA] 2026.04.29 moonddo00@newspim.com

영케이는 프로그램의 핵심을 '성장 집중형 시스템'으로 정의했다. 그는 "매 라운드 생존이 목표였다면 결과가 달라졌을 것"이라며 "뮤즈들에게 필요한 건 기본기와 성장의 방향성"이라고 짚었다. 이어 "나는 노하우를 나누는 걸 좋아하는데, 이 프로그램은 그걸 가장 잘 할 수 있는 구조"라며 "내 자리에서 최선을 다해 돕고 있다"고 밝혔다. 또한 "가능성을 평가할 때는 공식적인 기준보다는 '더 보고 싶은가'라는 감정적인 끌림을 본다. 스타성, 음색, 그리고 그 사람이 풍기는 분위기를 중요하게 본다"고 덧붙였다.

추성훈은 예상 밖의 참여 배경과 역할에 대해 솔직하게 털어놨다. 그는 "처음 섭외를 받았을 때 '내가 여기서 뭘 할 수 있을까' 싶었다"며 "촬영을 하면서 보니 큰 무대에서는 체력과 멘탈이 굉장히 중요하다는 걸 느꼈다"고 말했다. 이어 "나는 가수가 아니기 때문에 노래로 평가하기보다 눈빛을 본다. 이 사람은 뭘 해도 되겠다는 건 눈에서 나온다"며 "격투가도 마찬가지인데, 이번에도 눈빛이 살아 있는 친구들이 있었다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 더 스카웃 마스터 웬디. [사진=ENA] 2026.04.29 moonddo00@newspim.com

이번 프로그램은 솔로 가수를 위한 포맷으로, 네 명의 마스터가 각각 4명의 '뮤즈'를 맡아 직접 성장시키는 구조다. 총 16명의 참가자들은 각자의 색깔을 담은 신곡 16곡을 선보이며, 국민 평가단의 평가를 통해 8강이 선발된다. 특히 7~8회차에서는 국민 평가단이 세 명씩 팀을 이뤄 한 명의 참가자를 평가하는 방식이 도입되며, 동시에 마스터들 역시 평가를 받는 구조로 긴장감을 더한다.

김재중은 팀 구성 과정에 대해 "각 마스터가 4명의 뮤즈를 선발하는데, 우리는 선택을 받는 입장이기도 했다"며 "그 순간이 가장 떨렸고, 눈빛들이 다 비슷하게 간절했다"고 회상했다. 이어 "겹치는 참가자들도 많았고, 그 과정에서 자연스럽게 경쟁 구도가 생겼다. 팀을 만들어가는 과정 자체도 굉장히 흥미로웠다"고 전했다.

우승자 특전 역시 눈길을 끈다. 이승철은 "상금 대신 마스터들의 콘서트 오프닝 무대를 고민하고 있다"며 "뮤즈들이 가장 좋아할 수 있는 무대를 만들어주고 싶었다. 아직 설득 중이지만 가능할 것 같다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 더 스카웃 마스터 영케이. [사진=ENA] 2026.04.29 moonddo00@newspim.com

프로그램은 방송 종료 이후에도 실제 커리어로 이어진다. 최종 8인은 곧바로 콘서트 투어에 참여하고, 앨범 제작 및 싱글 데뷔 기회까지 얻게 된다. 단순한 '경연'이 아닌 '데뷔 프로젝트'로 확장되는 구조다.

이승철은 시즌제 확장 계획도 언급했다. 그는 "시즌1과 2는 남자, 시즌3는 밴드, 시즌4는 여자 버전을 생각하고 있다"며 "남녀 혼합보다 경쟁 구도가 더 명확해질 수 있다"고 설명했다.

끝으로 김재중은 "이 친구들이 정말 잘 됐으면 좋겠다. 이 친구들이 잘 되려면 우리의 힘만으로는 부족하고 대중분들의 관심, 응원, 사랑이 필요하다. 잘부탁드린다"고 당부했다.

ENA 성장형 음악 프로젝트 '더 스카웃'은 오는 5월 8일 저녁 8시 첫 방송을 시작으로 매주 금요일에 방송된다.

moonddo00@newspim.com

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공정위 "쿠팡 '총수'는 김범석" [세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 공정거래위원회가 쿠팡의 동일인, 이른바 총수를 쿠팡 법인에서 김범석 쿠팡Inc 의장으로 변경 지정했다. 쿠팡이 대기업집단으로 지정된 이후 법인을 동일인으로 봤던 공정위 판단이 5년 만에 뒤집힌 것이다. 김 의장이 동일인으로 지정된 데에는 동생 김유석씨가 부사장으로 재직하면서 4년간 쿠팡으로부터 받은 140억원 규모의 보수와 인센티브가 직접적인 영향을 미쳤다. 김 부사장이 주요 사업에 대해 구체적인 업무집행 방향에 영향력을 행사했다는 점도 공정위 판단의 근거가 됐다. 김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌] 공정위는 29일 이 같은 내용을 포함한 '2026년도 공시대상기업집단' 지정 결과를 공개했다. 다음 달 1일 자로 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단은 102개, 소속회사는 3538개다. 전년보다 각각 10개, 237개 증가했다. 올해 가장 주목받은 기업은 쿠팡이다. 그동안 쿠팡은 공정거래법 시행령상 '법인 동일인 예외요건'을 충족한 것으로 인정돼 김 의장이 아닌 쿠팡 법인이 동일인으로 지정됐다. 사실상 기업집단을 지배하는 자연인이 있더라도 ▲자연인과 법인 중 누구를 동일인으로 지정하더라도 국내 계열회사 범위가 달라지지 않고 ▲자연인과 친족의 국내 계열회사 출자, 자금 대차, 채무보증 또는 경영 참여 등 사익편취 우려가 없는 경우 법인을 동일인으로 지정할 수 있는 제도다. 하지만 올해 지정 과정에서 이 같은 판단이 달라졌다. '기업집단을 지배하는 자연인의 친족이 국내 계열회사 경영에 참여하지 않아야 한다'는 요건을 충족하지 못했다는 취지다. 실제 김 부사장은 지난해에만 43만달러의 보수와 7만4401주의 양도제한 조건부 주식(RSU)을 받은 것으로 알려졌다. 2021년부터 4년간 쿠팡으로부터 받은 보수와 인센티브는 140억원 규모로 전해졌다. 공정위는 김 부사장이 주요 계열사 대표이사와 유사한 최상위 등급에 해당하고, 연간 보수와 처우도 등기임원에 준하는 수준이라고 봤다. 또 김 부사장이 물류·배송 정책 관련 정기·수시 회의를 수백 차례 주재하고, 쿠팡로지스틱스(CLS) 대표이사 등을 불러 주간 업무실적을 점검하거나 물량 확대, 배송 정책 변경 등 개선안을 논의한 사실도 확인했다. 주요 사업의 구체적 업무집행 방향에 사실상 영향력을 행사했다는 판단이다. 이번 결정으로 쿠팡은 앞으로 김 의장을 기준으로 동일인 관련자와 특수관계인 범위가 정해진다. 공시대상기업집단 소속회사는 대규모 내부거래 의결·공시, 비상장회사 중요사항 공시, 기업집단 현황 공시 의무를 부담한다. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 규제도 적용받는다. 상호출자제한기업집단에 해당하면 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한, 금융·보험사 의결권 제한도 추가로 적용된다. 공정위 관계자는 "이번 지정 결과를 바탕으로 지정된 집단에 대해 고도화된 분석을 통한 정보를 순차적으로 공개해 시장참여자에게 유용한 정보를 제공할 계획"이라고 말했다. 한편 쿠팡 측은 공정위 판단에 대한 행정소송을 예고했다. 쿠팡 관계자는 "김 의장의 동생은 공정거래법상 임원(대표이사·이사·감사·지배인 등)이 아니며 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다"며 "행정소송을 통해 성실히 소명할 것"이라고 말했다. wideopen@newspim.com 2026-04-29 12:00
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4년제 대학 평균 등록금 727만원 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 2026년 4월 대학정보공시 분석 결과, 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금이 727만300원으로 전년보다 14만7100원 올랐다고 29일 밝혔다. 올해 대학정보공시 대상은 총 403개 대학이다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교를 대상으로 등록금 현황을 분석했다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 분석 대상에서 제외됐다. 2026년 대학 평균 등록금 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티] 4년제 일반·교육대학 192개교 중 130개교가 2026학년도 등록금을 인상했다. 전체의 67.7%에 해당한다. 나머지 62개교, 32.3%는 등록금을 동결했다. 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 지난해 712만3100원보다 14만7100원 올라 2.1% 상승했다. 설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만1500원으로 국·공립대 425만원의 약 1.9배 수준이었다. 사립대 등록금은 전년보다 22만7500원 올라 2.8% 상승했고, 국·공립대는 1만2200원 올라 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 소재지별 격차도 나타났다. 수도권 대학의 평균 등록금은 827만원으로, 비수도권 대학 661만9600원보다 165만400원 높았다. 전년 대비 상승률은 수도권이 2.7%, 비수도권이 1.6%였다. 계열별로는 의학계열 등록금이 가장 높았다. 4년제 일반·교육대학의 계열별 평균 등록금은 의학 1032만5900원, 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다. 전문대학 등록금도 올랐다. 전문대학 125개교 가운데 102개교가 2026학년도 등록금을 인상했고 23개교는 동결했다. 등록금을 올린 전문대학은 전체의 81.6%로, 4년제 일반·교육대학보다 인상 비율이 높았다. 전문대학의 연간 1인당 평균 등록금은 665만3100원으로 전년 647만8700원보다 17만4400원 올랐다. 상승률은 2.7%다. 전문대학도 사립과 공립 간 차이가 컸다. 사립 전문대 평균 등록금은 668만6600원으로 전년보다 17만5700원 올랐다. 반면 공립 전문대는 223만1200원으로 전년보다 4700원 낮아졌다. 소재지별로는 수도권 전문대학 평균 등록금이 708만1900원, 비수도권은 628만7800원으로 집계됐다. 두 권역 모두 전년보다 2.7% 상승했다. 전문대학 계열별 평균 등록금은 예체능 722만9300원, 공학 678만8600원, 자연과학 671만8700원, 인문사회 592만4200원 순이었다. 대학별 세부 공시자료는 이날 12시부터 대학알리미 누리집에 공개된다. 이번 4월 공시에는 등록금 현황, 등록금 납부제도 현황, 등록금 산정 근거, 대학의 사회봉사 역량 등 4개 세부항목이 포함됐다. jane94@newspim.com 2026-04-29 12:00

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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