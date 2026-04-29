북중미 월드컵부터 상대와 대치 시 입 가리고 말하면 퇴장

판정 불만에 집단적으로 항의·그라운드 벗어나면 퇴장

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 오는 6월 개막을 앞둔 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵부터 경기 중 상대와 대치하는 상황에서 입을 가리는 행위가 강력히 제재된다. 앞으로는 이 같은 행동을 할 경우 즉각적인 퇴장 조치, 즉 레드카드가 주어질 수 있다.

축구 경기 규칙을 총괄하는 국제축구평의회(IFAB)는 29일(한국시간) 캐나다 밴쿠버에서 열린 특별 회의를 통해 해당 내용을 담은 경기 규칙 개정안을 만장일치로 통과시켰다고 발표했다.

[세비야 로이터=뉴스핌] 레알 마드리드 비니시우스 주니오르가 25일(한국시각) 레알 베티스와 라리가 경기에서 골을 넣고 세리머니를 펼치고 있다. 2026.04.25 willowdy@newspim.com

이 규정이 도입된 배경에는 최근 유럽 무대에서 벌어진 사건이 있다. 지난 2월 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 녹아웃 라운드 플레이오프 경기에서 갈등이 촉발됐다. 당시 비니시우스 주니오르(레알 마드리드)는 결승골을 터뜨린 뒤 코너 플래그 근처에서 세리머니를 펼쳤고, 이 과정에서 상대 팀 선수들과 충돌이 빚어졌다.

특히 벤피카의 미드필더 잔루카 프레스티아니와 신경전이 격화되면서 문제가 커졌다. 비니시우스는 프레스티아니가 자신에게 인종차별적인 발언을 했다고 주장했고, 이로 인해 경기는 약 10분간 중단되는 사태로 이어졌다.

프레스티아니는 해당 발언에 대해 인종차별 의도는 부인했지만, 동성애 혐오 발언을 한 사실은 인정했다. 이에 UEFA는 그에게 6경기 출전 정지 징계를 내렸다. 다만 문제의 발언 당시 프레스티아니가 유니폼으로 입을 가리고 있었던 탓에 정확한 발언 내용 입증에는 어려움이 따랐던 것으로 알려졌다.

이 사건을 계기로 FIFA는 즉각적인 대응에 나섰다. 향후 유사 사례를 방지하기 위해 '입을 가리고 발언하는 행위 자체'를 제재 대상으로 삼는 규정 도입을 제안했고, 이번 IFAB 회의를 통해 공식화됐다.

FIFA의 수장 잔니 인판티노 역시 강경한 입장을 밝혔다. 그는 "선수가 입을 가린 채 인종차별적인 발언을 한다면 당연히 퇴장 조치를 받아야 한다"라며 "숨길 것이 없다면 말을 하면서 입을 가릴 이유가 없다"라고 강조했다.

[모로코 로이터=뉴스핌] 19일(한국시간) 아프리카 네이션스컵 결승전에서 VAR 판정 후 모로코에 페널티킥이 선언되자 세네갈의 티아우 감독은 선수들에게 철수 명령까지 내렸다. 2026.1.19 psoq1337@newspim.com

이번 회의에서는 또 하나의 중요한 규정이 함께 승인됐다. 경기 중 심판 판정에 집단적으로 항의하거나, 그라운드를 벗어나는 행위 역시 퇴장 사유로 명확히 규정된 것이다. 더 나아가 선수들의 퇴장을 유도하거나 부추긴 코칭스태프 등 팀 관계자에게도 동일하게 퇴장이 적용된다.

이 역시 실제 사례에서 비롯됐다. 지난 1월 열린 아프리카 네이션스컵 결승에서 세네갈 선수단은 상대 팀 모로코에 페널티킥이 선언되자 강하게 반발하며 집단으로 경기장을 떠나 라커룸으로 들어갔다. 경기는 약 17분간 중단된 뒤 재개됐고, 세네갈은 연장 끝에 승리를 거두며 우승을 차지했다.

그러나 이후 아프리카축구연맹 항소위원회가 모로코의 이의를 받아들이면서 상황은 뒤집혔다. 경기 중단을 유발한 책임이 인정되면서 세네갈의 우승은 결국 박탈됐다. IFAB는 이러한 사례를 근거로 "경기 진행을 방해한 팀은 원칙적으로 몰수패 처리 대상이 된다"라고 명시했다

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이번에 확정된 두 가지 규정은 모두 2026 북중미 월드컵부터 즉시 적용된다.

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