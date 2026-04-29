노랑풍선, 모모성형외과와 임직원 대상 복지 제휴 체결

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선이 29일 모모성형외과와 임직원 복지 제휴를 체결했다.
- 노랑풍선은 모모외과 임직원·가족에게 해외여행 3% 할인 혜택을 제공한다.
- 모모외과는 노랑풍선 임직원·가족에게 병원 이용 최대 49% 할인을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 종합여행사 노랑풍선은 모모성형외과와 임직원 대상 복지 제휴를 체결했다고 29일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 협력은 여행과 의료 서비스를 연계해 임직원에게 실질적인 혜택을 제공하는 데 초점을 맞췄다. 양사 경영진 간 신뢰를 기반으로 추진됐으며, 일회성 혜택 제공을 넘어 장기적인 파트너십 구축을 목표로 한다.
특히 임직원의 삶의 질을 전반적으로 높이기 위한 '토탈 라이프 케어' 개념을 반영한 것이 특징이다. 노랑풍선은 모모성형외과 임직원 및 직계 가족을 대상으로 해외 패키지 상품 구매 시 기본 상품가의 3% 할인 혜택을 제공한다.
또한 모모성형외과는 노랑풍선 임직원과 가족에게 병원 이용 시 최대 49% 수준의 할인 혜택을 지원한다. 양사는 이번 협력을 통해 임직원의 여가와 자기관리 측면에서 실질적인 혜택을 제공할 수 있을 것으로 보고 있다.
아울러 임직원 복지 범위를 확장하는 차원에서 다양한 분야와의 협력 가능성도 검토해 나갈 계획이다. 단순 복지 제공을 넘어 기업 간 신뢰 기반 네트워크를 확장하고, 임직원 중심의 기업 문화를 강화하는 계기가 될 것으로 전망된다.
노랑풍선 관계자는 "임직원들이 체감할 수 있는 복지 혜택을 확대하기 위해 이번 제휴를 추진했다"며 "앞으로도 실질적인 도움이 되는 제휴를 지속적으로 늘려갈 예정"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com