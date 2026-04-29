투모로우바이투게더, 美 '빌보드 200' 3위…2개 차트서 정상

AI 핵심 요약beta
- 투모로우바이투게더가 미니 8집으로 빌보드 톱 앨범 세일즈와 월드 앨범 차트 1위를 차지했다.
- 이들은 한국 발매 앨범 8개를 연속으로 톱 5에 올리며 글로벌 영향력을 입증했다.
- 타이틀곡은 월드 디지털 송 세일즈 2위와 국내 음원차트 2주 연속 순위권을 기록했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 투모로우바이투게더가 신보로 미국 빌보드 2개 차트서 정상을 찍었다.
28일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(5월 2일 자)에 따르면 투모로우바이투게더의 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'는 '톱 앨범 세일즈'와 '월드 앨범' 차트에서 각각 1위를 차지했다. 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서는 3위에 자리했다.
투모로우바이투게더는 통산 13개의 음반을 이 차트에 올리며 꾸준한 글로벌 영향력을 입증했다. 특히 한국에서 발매한 8개 앨범을 연속으로 '톱 5'에 안착시켰다. 이들은 '아티스트 100' 7위에도 이름을 올렸다.
타이틀곡 '하루에 하루만 더 (Stick With You)'는 '월드 디지털 송 세일즈' 2위를 기록했다. '글로벌(미국 제외)' 167위에 안착하며 2주 연속 순위권을 지켰다.
국내 음원차트에서도 안정적인 인기를 이어가고 있다. 타이틀곡은 멜론, 벅스 등 최신 주간 차트(집계 기간: 4월 20~26일 자)에 2주 연속 안착했다.
alice09@newspim.com