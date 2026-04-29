영화 '살목지', 21일 연속 1위 독주…한국 공포영화 새 역사

AI 핵심 요약beta
- '살목지'가 8일 개봉 후 28일까지 21일 연속 박스오피스 1위를 지켰다.
- 2026년 개봉작 중 최장 흥행 수성 기록으로 '왕과 사는 남자'에 이어 2위를 차지했다.
- 1020세대 관객 유입으로 4월 극장가 신드롬을 주도하며 장기 흥행세를 보인다.
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 공포 영화 '살목지'가 개봉 이후 21일 연속 박스오피스 정상을 지키며 4월 극장가의 절대 강자로 우뚝 섰다.
29일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '살목지'는 개봉일인 지난 8일부터 28일까지 21일간 전체 박스오피스 1위 자리를 단 한 번도 놓치지 않았다. 이로써 '살목지'는 2026년 개봉작 중 개봉 당일부터 가장 오랜 기간 정상을 유지한 작품이자 '왕과 사는 남자'에 이어 올해 두 번째로 긴 흥행 수성 기록을 세우게 됐다.
영화 '살목지'는 지도 서비스의 로드뷰에서 발견된 의문의 형체를 추적하던 촬영팀이 저수지에서 겪게 되는 기이한 사건을 다룬 호러물이다. 검고 깊은 물속에서 마주하는 정체불명의 존재를 현실감 있게 묘사하며 관객들에게 극강의 공포를 선사하고 있다는 평이다.
이러한 흥행세는 중간고사를 마친 1020 세대 관객들이 대거 극장으로 발길을 옮기면서 더욱 탄력을 받고 있다. 호러 장르로는 이례적인 장기 집권 체제에 돌입하며 4월 극장가 신드롬을 주도하고 있다.
영화계 안팎에서는 '살목지'의 흥행 화력이 개봉 4주 차에도 지속될 것으로 내다보고 있다. 특히 젊은 층의 입소문과 강력한 지지가 이어지고 있어 향후 어떤 신기록을 추가로 써 내려갈지 업계의 관심이 쏠리고 있다.
한국 공포 영화의 새로운 이정표를 세우며 독보적인 흥행 기록을 이어가고 있는 영화 '살목지'는 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.
taeyi427@newspim.com