日系车在韩国失势 中国品牌加速填补空缺

纽斯频通讯社首尔4月29日电 日本汽车制造商本田汽车韩国公司宣布，将于今年年底前退出韩国市场。这意味着本田在进入韩国市场23年后结束在韩整车销售业务，也成为继日产、英菲尼迪之后，又一家退出韩国市场的日本汽车品牌。

比亚迪16日在韩国举行发布会。【图片=纽斯频通讯社】

分析认为，本田退出韩国市场，主要受产品竞争力下降、电动车和混合动力车型布局不足以及总部经营压力等多重因素影响。近年来，韩国汽车消费结构加速向新能源车型转变，本田在相关领域未能及时推出具有竞争力的产品，市场份额持续下滑。

本田曾在韩国进口车市场占据重要位置，一度登上进口车销量榜首。但随着市场竞争加剧，其销量逐年走低。

与此同时，中国汽车品牌正加快进入韩国市场，并凭借电动车产品迅速扩大影响力。韩国汽车移动产业协会（KAMA）28日发布数据显示，2025年韩国新注册电动车共22.0177万辆，其中产自中国的车辆达7.4728万辆，占总量的33.9%。也就是说，韩国市场每3辆新注册电动车中，就有1辆产自中国。

其中，由中国工厂生产的特斯拉Model Y销量达到5.0495万辆，超过现代汽车和起亚部分主力电动车型，位居韩国电动车销量前列。

数据显示，中国产电动车在韩国市场份额增长迅速，从2023年的7.5%升至2024年的23.9%，目前仍保持上升势头。

中国车企在韩布局也在持续推进。比亚迪（BYD）进入韩国市场仅11个月，便于今年3月实现累计销量突破1万辆，创韩国进口车品牌最快纪录，并跻身进口车市场份额前列。

此外，吉利汽车集团旗下高端电动车品牌极氪计划于下月正式进入韩国市场，首款车型预计为中型纯电SUV"7X"。小鹏汽车也计划于今年下半年进军韩国市场，拟推出G6电动SUV和X9纯电MPV。奇瑞汽车同样计划于下半年启动韩国市场业务。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社