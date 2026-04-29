[핌in잠실] 삼성 7연패 탈출 선봉장 김성윤, 박진만 감독 "김성윤 덕에 연패 끊어" 극찬

[잠실=뉴스핌] 유다연 기자=천군만마. 말그대로 김성윤이 연패탈출을 노리는 삼성에 큰 힘이 됐다. 부상 복귀전 맹활약하며 삼성의 7연패 사슬을 끊었다.

삼성은 지난 28일 서울 잠실야구장에서 열린 두산과 2026 KBO리그 정규시즌 경기에서 10회 연장 끝에 5-4 진땀승을 거뒀다. 지난 19일 대구 LG전 이후로 기록 중이던 7연패에서 간신히 빠져나왔다.

[서울=뉴스핌] 삼성 김성윤이 지난 28일 서울 잠실구장에서 열린 두산과 2026 KBO리그 정규시즌 경기에서 10회초 홈으로 쇄도하며 1점 더 추가하고 있다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.04.29 willowdy@newspim.com

삼성의 승리 주역은 단연 김성윤이었다. 옆구리 부상에서 회복한 김성윤은 이날 복귀해 바로 우익수, 2번타자로 선발 출전했다. 삼성 박진만 감독은 경기 전 "전체적인 분위기가 좀 침체되어 있어서 (김)성윤이 와서 좀 활력을 넣어야 하는 상황이라 바로 출전시켰다"고 밝혔다.

박 감독의 판단은 옳았다. 김성윤은 돌아오자마자 4타수 2안타 2타점 2득점 1볼넷으로 완벽한 활약을 펼쳤다. 특히 연장 10회초 1사 2루 상황에서 5번째 타석을 맞아 바뀐 투수 이병헌의 3구인 시속 135km 슬라이더를 받아쳐 4-3으로 역전을 만들었다. 이 적시타는 결승타로 기록됐다.

이후 최형우의 안타가 나오자, 빠른 발을 살려 1루에서 홈까지 쇄도하며 5-3으로 점수를 벌렸다. 이후 10회말에도 불펜진의 방화가 겹치면서 1점을 내줬고, 삼성은 5-4로 간신히 승리할 수 있었다.

김성윤의 복귀가 연패로 침체됐던 삼성에 활기를 불어 넣었다. 박 감독은 연패를 끊은 후 "부상에서 돌아온 김성윤이 공격, 수비, 주루에서 모두 결정적인 역할을 했다. 김성윤 덕에 연패를 끊었다고 해도 과언이 아니다"라고 극찬을 남겼다.

박 감독의 말대로다. 김성윤은 공격이면 공격, 주루면 주루까지 공격에 활로를 불어넣었고, 삼성은 김성윤 복귀 효과를 누리며 지긋지긋했던 연패의 늪에서 빠져나왔다.

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