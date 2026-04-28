창원시 'SMR 제조부품 시험검사지원센터 건립' 최종 선정

AI 핵심 요약beta
- 경남 창원시가 28일 기후에너지환경부 공모사업 SMR 제조부품 시험검사지원센터 건립에 최종 선정했다.
- 기존 SMR 로봇 제작지원센터와 연계해 제조부터 시험·검사 통합체계를 구축한다.
- 2026~2029년 275억 원 투입해 2028년 하반기 준공, 지역 원전기업 기술개발을 지원한다.
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지역 원전기업 기술개발 기대
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 기후에너지환경부 공모사업인 'SMR 제조부품 시험검사지원센터 건립'에 최종 선정됐다고 28일 밝혔다.
이번 선정으로 시는 기존 추진 중인 SMR 로봇활용 제작지원센터와 연계해 제조부터 시험·검사까지 이어지는 통합 지원체계를 구축하게 됐다. SMR 제조 파운드리 거점 도약의 기반을 마련했다는 평가다.
SMR은 제작 기간 단축과 경제성 확보가 핵심으로, PM-HIP, 3D 프린팅, 전자빔 용접 등 혁신 제조기술이 적용되고 있다.
하지만 기존 아날로그 방식으로는 신기술 검증에 한계가 있어, 시는 9MeV 산업용 CT, 디지털 RT, PAUT, 레이저 UT 등 첨단 디지털 장비를 도입해 정밀 검사 체계를 구축할 계획이다.
사업은 2026년부터 2029년까지 총 275억 원이 투입된다. 성산구 남지동 창원국가산단 확장구역에 연면적 2800㎡, 지상 3층 규모 센터를 건립하며 2027년 하반기 착공, 2028년 하반기 준공이 목표다. 시험·검사 장비 5종 구축과 절차서 개발, 기술지원, 인력양성도 병행한다.
한국기계연구원이 주관하고 경남도, 경남테크노파크, 창원대 등 8개 기관이 참여한다. 창원시는 부지 제공과 재정·행정 지원을 맡고 두산에너빌리티가 수요기관으로 참여한다.
센터 구축 시 지역 원전기업은 고가 장비를 활용한 기술개발과 제품 신뢰성 확보가 가능해질 것으로 보인다. 한국기계연구원의 창원 신규 조직 설립도 추진돼 연구개발 역량 강화가 기대된다.
news2349@newspim.com