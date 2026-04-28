광주시, '자율주행 실증도시' 구현 본격화…미래차 도약 발판

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현대자동차·오토노머스에이투지·라이드플럭스 선정

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 도심 전역을 대상으로 한 대규모 자율주행 실증이 본격화된다

28일 광주시에 따르면 국토교통부는 '자율주행 실증도시' 구현을 위한 민간 참여 기업으로 현대자동차, 오토노머스에이투지(A2Z), 라이드플럭스 등 3개사를 최종 선정했다.

광주시, '자율주행 실증도시' 구현 본격화. [사진= 현대차그룹]

이번 사업은 광주 전역을 하나의 거대한 자율주행 지능 학습망이자 실증무대로 활용하는 혁신 프로젝트다.

차량이 도로 위에서 접하는 모든 주행 정보를 실시간으로 수집하고 학습하는 체계를 구축하는 방식이다.

현대자동차는 레벨2+(주행보조)와 레벨4(자율주행)를 동시 개발하고 있으며 포티투닷의 자율주행 소프트웨어 플랫폼인 '아트리아(Atria)'를 빠르게 고도화해 국내외 판매차량에 탑재를 목표로 하고 있다.



오토노머스에이투지는 운전석 없는 자율주행셔틀(Roii)의 제작 역량을 갖췄으며 국내에서 가장 많은 자율주행 서비스 경험을 바탕으로 운수사업자와 협력해 대중교통의 자율주행 전환을 이끈다.

라이드플럭스는 국내 최초 무인 자율주행차 실증을 진행하고 있으며 고속도로 유상 화물운송도 최초로 허가받아 다양한 분야에서 자율주행 기술을 선도하고 있다.

광주시는 기술 실증의 안전성 등을 최우선으로 고려해 초기에는 교통량이 상대적으로 적은 도심 외곽 지역과 공공기관 주변에서 시작해 점진적으로 주거 밀집 지역과 주요 상업 지구로 범위를 단계적으로 확대할 방침이다.

이번 실증사업은 단순한 기술 테스트를 넘어 광주의 미래 먹거리 산업인 '미래차 산업혁신 클러스터' 조성과도 직결된다.

자율주행 기업들이 광주에 실증 거점을 마련함에 따라 관련 부품 기업들의 동반 성장과 신규 일자리 창출 등 경제적 파급 효과도 기대된다.

광주시는 '개발-실증-생산-인증'으로 이어지는 원스톱 지원 체계를 구축해 세계적 모빌리티 기업들이 모여드는 '미래차 허브'로 도약하겠다는 포부다.

bless4ya@newspim.com