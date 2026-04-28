박형준 부산시장 후보, 정의화·김세희 영입…"중도 보수 외연 확장"

AI 핵심 요약beta
- 박형준 부산시장 후보가 28일 정의화 전 국회의장을 공동 명예선대위원장으로 위촉했다.
- 김세희 변호사를 상임선대본부장으로 영입하며 중도 보수 외연을 확장했다.
- 정의화는 5선 의원 출신이며 김세희는 부산 출신 검사로 주요 사건 수사에 기여했다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 박형준 부산시장 후보는 6·3 지방선거 시민대통합 선거대책위원회 공동 명예선대위원장에 정의화 전 국회의장, 상임선대본부장에 김세희 변호사를 위촉했다고 28일 밝혔다.
이는 중도 보수 외연 확장을 위한 선제적인 조치다.
정의화 명예선대위원장은 부산 동구를 기반으로 제15대, 16대, 17대, 18대, 19대 국회의원을 지냈고, 제19대 국회 후반기 의장을 역임한 중도 보수성향의 정치인이다.
김세희 변호사(더킴로펌 소속)는 부산 출신으로 김해여고, 이화여대 법학과를 졸업하고 49회 사법고시 합격, 2010년부터 2025년 4월까지 검사로 재직했다.
검사 재직 시절 '부산 돌려차기 사건'의 수사 담당 검사로 수사를 통해 피의자가 특수 강간살인 미수로 20년 형을 선고받는 데 역할을 한 인물이다.
또 수능만점 강남 의대생 연인 살인 사건을 담당 하면서 데이트 폭력의 심각성을 사회적으로 환기시키고 여성 인권 보호에 앞장섰다.
박형준 후보 캠프 관계자는 "정의화 전 국희의장의 명예선대위원장 추대와 김세희 변호사의 상임선대본부장 영입은 시민대통합을 기치로 내건 박형준 후보 선대위가 중도 보수로 외연 확장에 나선 것"이라고 설명했다.
ndh4000@newspim.com