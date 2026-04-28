인천 청라호수공원 음악분수 5월부터 운영…평일 낮·주말 야간 가동

AI 핵심 요약beta
- 인천경제자유구역청이 28일 청라호수공원 음악분수 운영을 발표했다.
- 다음 달 1일부터 6개월간 주간과 야간에 운영한다.
- 운영 시간 확대와 공휴일 횟수 증가로 시민 문화 향유를 돕는다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 서구의 청라호수공원 음악분수가 다음 달부터 운영된다.
인천경제자유구역청은 청라호수공원 음악분수 시설 정비를 완료하고 다음 달 1일부터 6개월간 운영한다고 28일 밝혔다.
청라호수공원 음악분수는 길이 120m, 최대 높이 75m 물줄기와 음악·영상·레이저·무빙라이트가 어우러져 청라국제도시의 대표적인 수변 문화명소로 손꼽히고 있다.
특히 야간에는 조명과 음악이 호수 경관과 조화돼 특별한 분위기를 자아내며 공원의 밤을 밝히는 인기 콘텐츠다.
인천경제청은 음악분수의 연출 내용과 운영 시간을 확대한다.
주간은 매일(월요일 제외) 낮 12시 20분부터 1시까지, 분수와 음악을 가동하며 야간은 매주 금요일~일요일까지 오후 8시부터 약 1시간동안 음악·조명·영상 공연을 펼친다.
어린이날 등 주요 공휴일에는 하루 3회(주간 2회, 야간 1회)로 운영 횟수를 늘린다.
윤백진 인천경제청장 직무대행(차장)은 "청라호수공원 음악분수는 시민 휴식과 문화 향유의 대표 콘텐츠로 주변 상권 등에도 긍정적인 영향을 주게 될 것이다"고 말했다.
hjk01@newspim.com