KB국민은행, 'KB달리자적금' 출시

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 28일 KB스타뱅킹 러닝 서비스와 연계한 KB달리자적금을 출시했다.
- 매월 달린 거리에 따라 우대이율 적용되며 기본 1.0%에 최대 7.2% 금리 받는다.
- 만 14세 이상 고객 대상 6개월 자유적립식으로 KB스타뱅킹에서 가입한다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = KB국민은행은 KB스타뱅킹 러닝 서비스 '달리자'와 연계한 'KB달리자적금'을 20만좌 한도로 출시했다고 28일 밝혔다.
'KB달리자적금'은 매월 달린 거리에 따라 우대이율이 적용되는 상품으로, 매월 1만원부터 최대 30만원까지 입금할 수 있는 6개월 자유적립식 적금이다. 가입 대상은 만 14세 이상 개인 고객으로 KB스타뱅킹에서 가입 가능하다.
기본이율은 연 1.0%이며, 거래 조건에 따라 최대 연 6.2%의 우대금리가 적용돼 최고 연 7.2%의 금리를 받을 수 있다.
우대금리는 ▲모임통장 우대이율 ▲달리자 우대이율 총 2가지로 구성된다. '모임통장 우대이율'은 'KB모임통장' 서비스에 총무로 가입되어 있고, 해당 모임서비스에 3명 이상인 경우 연 2.0%p가 적용된다.
'달리자 우대이율'은 본인명의 KB국민은행 입출금통장에서 'KB달리자적금'으로 자동이체를 등록한 고객을 대상으로 ▲10km코스 우대이율(월 기준 누적거리 10km 이상 21km 미만) 연 0.3%p ▲하프코스 우대이율(월 기준 누적거리 21km 이상 42km 미만) 연 0.5%p ▲풀코스 우대이율(월 기준 누적거리 42km 이상) 연 0.7%p의 우대금리가 매월 확정돼 최대 연 4.2%가 적용된다.
KB국민은행 관계자는 "KB달리자적금은 건강 관리와 저축을 함께 실천할 수 있도록 마련한 상품"이라며 "앞으로도 고객의 건강한 일상을 금융 혜택과 연결할 수 있도록 다양한 상품과 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com