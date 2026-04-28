경찰, "조만간 결론" 김병기 2주 넘게 무소식...'13개 의혹' 수사 8개월째 제자리

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지난 10일 7차 조사...아직 송치 여부 등 결론 못 내

수사 공전에 '비판'...신병 확보 여부도 관건

'13개 의혹' 김병기 수사 8개월째 제자리

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 공천헌금 수수 등 13개 의혹을 받고 있는 김병기 무소속 국회의원에 대한 경찰 수사가 결론을 못 낸 채 장기화되고 있다.

28일 뉴스핌 취재를 종합하면 경찰은 지난 10일 김 의원을 7차 조사한 이후 조만간 결론을 내겠다는 입장을 밝혔지만 2주가 넘게 결과가 나오지 않으면서 늦장 수사에 대한 비판이 제기된다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 김병기 의원이 8일 오전 서울 마포구 서울경찰청에 6차 소환조사를 받기 위해 출석해 취재진 질문에 발언하고 있다. 2026.04.08 kunjoo@newspim.com

경찰은 지난해 9월 김 의원에 대한 수사에 착수했다. 이후 김 의원 본인과 주변인 조사, 압수수색 등을 수차례 진행했지만 아직 수사 결과를 내놓지 못하고 있다.

경찰 내부에서는 수사가 길어지는 배경으로 김 의원이 받는 의혹이 많다는 점을 꼽는다. 그만큼 확인할 범위가 넓다는 의미다. 현재 김 의원이 받고 있는 의혹은 ▲공천 헌금 수수 ▲경찰 수사 무마 ▲자녀 편입 및 취업 청탁 ▲배우자 업무추진비 유용 의혹 ▲항공사 숙박권 수수 ▲쿠팡 오찬과 인사 불이익 요구 ▲대형병원 진료 특혜 등이다.

경찰청 관계자는 지난 27일 정례 기자간담회에서 김 의원 수사 관련 "아직 수사 안 된 부분도 있다"고 말했다.

김 의원 수사가 장기화되자 정치권에서는 야당을 중심으로 경찰이 '여당 정치인' 봐주기 수사를 한다고 지적했다. 김 의원은 더불어민주당을 탈당했지만 탈당 직전까지 당 대표와 함께 집권 여당 '투탑'인 원내대표를 맡았다.

야당은 특히 경찰이 김병기 의혹을 수사하는 서울경찰청 수사 지휘부를 교체한 점도 문제 삼고 있다. 경찰청은 지난 17일 서울경찰청 수사부장을 교체하고 공석이던 광역수사단장과 안보수사부장을 채우는 경무관 전보 인사를 냈다. 서울경창철 수사부장은 서울 내 수사 업무를 지휘하는 자리다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김병기 무소속 의원이 23일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제434회 국회(임시회) 제7차 본회의에서 박지원 더불어민주당 의원과 인사하고 있다. 2026.04.23 mironj19@newspim.com

박성훈 국민의힘 수석대변인은 지난 27일 논평에 "김병기 의원에 대한 경찰 수사가 8개월째 멈춰 서 있다"며 "경찰은 구속영장 신청이라는 결론을 앞두고 돌연 수사 지휘부를 교체했다"고 지적했다.

이어 박성훈 수석대변인은 "외부의 부당한 관여나 압력은 없었는지 강한 의구심을 지울 수 없다"며 "지방선거를 앞두고 이재명 정권의 눈치를 보는 늑장 수사이자 현 정부의 입김이 경찰 수사팀 깊숙이 닿아있다는 합리적 의심을 가능케한다"고 꼬집었다.

경찰은 김 의원 혐의 유무가 판단되는 일부 사건에 대해 먼저 송치하거나 불송치 등 결론을 낸다는 계획이다. 다만 현재까지 어떤 의혹에 대한 수사가 마무리 단계인지 구체적으로 알려지지 않았다.

경찰이 김 의원 신병 확보에 나설지도 주목된다. 앞서 김 의원은 지난 8일 6차 소환 당시 "구속영장이 신청될리 있겠냐"며 자신감을 드러냈다.

경찰청 관계자는 김 의원 의혹과 관련해 "전반적으로 검토해서 최대한 빨리 마무리하겠다"고 말했다.

한편 경찰은 28일 김 의원의 장남이 국정원 재직 중 업무 관련 비밀 정보를 누설했다는 의혹과 관련해 장남 김모 씨를 지난달 피의자 신분으로 불러 조사했다.

gdy10@newspim.com