KB국민은행, 희망브리지와 사회공헌 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 27일 희망브리지와 사회공헌 파트너십 협약을 체결했다.
- 서울 마포구 희망브리지 본사에서 김영일 부행장과 신훈 사무총장이 참석했다.
- 재해구호 금융서비스와 기부 문화 활성화를 위해 온오프라인 채널을 활용한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = KB국민은행은 지난 27일 희망브리지 전국재해구호협회와 '사회공헌 파트너십 및 기관 협약'을 체결했다고 28일 밝혔다.
이날 서울 마포구 희망브리지 본사에서 열린 협약식에는 김영일 KB국민은행 기관영업그룹 부행장과 신훈 희망브리지 사무총장 등 양측 주요 관계자들이 참석했다.
이번 협약으로 KB국민은행은 ▲재해구호 및 공익사업 수행을 위한 금융서비스 제공 ▲사회공헌 협력사업 추진 ▲협회 자금관리서비스 제공 등을 수행할 예정이다. 특히 KB국민은행의 온·오프라인 채널을 활용해 재해 예방 활동과 재난 대응 교육을 실시하고 이에 대한 국민적 관심을 높여 기부 문화 활성화를 지원할 계획이다.
희망브리지는 국내 자연재해 피해 구호금을 지원하는 국내 유일한 법정 구호단체다. 양 기관은 희망브리지의 영문명인 'Hope Bridge'에서 착안한 4대 목표를 바탕으로 다양한 공익사업을 추진할 계획이다.
신훈 희망브리지 사무총장은 "희망브리지에 대한 KB국민은행의 관심과 지원에 감사드린다"며 "KB국민은행과의 상생 파트너십을 통해 도움이 필요한 곳에 더욱 촘촘하고 따뜻한 구호서비스를 제공하기를 희망한다"고 말했다.
김영일 KB국민은행 부행장은 "이번 협약이 양 기관의 발전과 확장을 도모하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 공공기관으로 신규 지정된 희망브리지와 함께 폭넓은 사회적 가치를 구현하는 데에 적극적으로 기여하겠다"고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com