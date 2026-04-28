KB증권, 홈플러스 영등포점 매입 우선협상대상자 선정

AI 핵심 요약beta
- KB증권 컨소시엄이 28일 홈플러스 영등포점 매입 우선협상대상자로 선정됐다.
- 문래역 초역세권 부지를 500세대 공동주택으로 개발한다.
- 5월 PFV 설립 후 7월 브릿지론으로 소유권 확보하고 인허가 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB증권 컨소시엄이 서울 영등포구 문래동의 홈플러스 영등포점 매입 사업 우선협상대상자로 선정됐다고 28일 밝혔다.
해당 부지는 지하철 2호선 문래역과 인접한 초역세권 입지로, 향후 약 500세대 규모의 공동주택으로 개발될 예정이다.
KB증권 컨소시엄은 오는 5월 중 프로젝트금융투자회사(PFV)를 설립하고 본계약을 체결한 뒤 계약금을 납입할 계획이다. 올해 7월 중에는 브릿지론을 조달해 소유권을 확보한 후 지구단위계획 변경 등 인허가 절차를 거쳐 공동주택 개발을 진행한다.
이번 사업에서 KB증권은 단순 주관사 역할을 넘어 직접 에쿼티(Equity) 투자를 결정했다. 이는 사업의 공동 파트너로서 책임 경영을 실천하고 사업 안정성을 확보하겠다는 의지를 나타낸다.
홈플러스 영등포점은 문래역과 직접 연결되는 통로 조성으로 입주민 편의성을 높일 계획이다. 인근에는 타임스퀘어, 신세계백화점, 롯데백화점 등 대형 상업시설과 문래근린공원, 영등포구청, 영등포경찰서 등 공공시설이 위치해 있다. 여의도 및 강남권 접근성도 우수하다.
KB증권 관계자는 "7월 브릿지론 조달과 신속한 인허가 절차를 통해 양질의 주택을 공급하겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com