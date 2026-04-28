김상권 후보 "권순기, 자녀 SCI 논문 제1저자 등재 의혹 입장 밝혀야"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 김상권 경남교육감 예비후보가 권순기 후보 자녀 국제학술지(SCI) 논문 제1저자 등재 의혹과 관련해 공개 질의하며 명확한 입장 표명을 요구했다.



김 후보는 28일 오전 경남교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "가장 중요한 것은 교육감 후보의 도덕성과 공정성 검증이다"이라며 관련 의혹에 대한 명확한 설명을 촉구했다.

김상권 경남교육감 예비후보가 28일 오전 경남교육청 브리핑룸에서 권순기 예비후보 자녀 국제학술지(SCI) 논문 제1저자 등재 의혹과 관련해 공개 질의하고 있다.[사진=김상권 예비후보 선거캠프] 2026.04.28

그는 "과거 토론에서 권순기 전 총장의 배우자가 지도교수로 참여한 SCI 논문에 고등학생 자녀가 제1저자로 이름을 올렸다는 의혹이 제기됐다"고 폭로했다.

그러면서 "권순기 후보의 아들이 재학 당시 어머니가 지도한 논문에 제1저자로 등재된 사실이 확인되고 있다"면서도 "그 논문으로 대학에 진학 했는지는 확인 할 수 없다"고 말했다.

이어 "논문의 학문적 성과와 별개로 고등학생이 국제학술지 논문에 제1저자로 참여하게 된 경위와 저자 등재 절차는 도민들이 충분히 의문을 가질 사안"이라며 "관련 과정 전반에 대한 투명한 설명이 필요하다"고 목소리를 높였다.

또 "교육감은 입시 공정성과 교육 기회의 형평성을 지켜야 하는 자리"라며 "후보의 도덕성과 공정성에 대한 검증은 필수적"이라고 강조했다.

그는 "특정인을 비난하려는 의도는 아니다"라고 선을 긋으면서도 "경남교육을 책임지겠다는 후보라면 도민 앞에 관련 사안을 명확히 설명해야 한다"고 압박했다.

그는 또 "향후에도 경남교육의 신뢰 확보를 위해 사실 확인과 공개 토론을 이어가겠다"고 했다.

김 후보는 단일화 과정과 관련 "단일화는 특정 개인을 위한 절차가 아니라 도민에게 책임질 후보를 세우는 과정이어야 한다"며 "지난해 단일화 논의에서 후보 검증 요구가 충분히 반영되지 못해 공정성 논란과 이탈 사례가 발생했다"고 주장했다.

news2349@newspim.com