2026 고양국제꽃박람회 핫플 '고양시 홍보관' 큰 관심

AI 핵심 요약beta
- 고양특례시가 24일부터 고양국제꽃박람회에서 '#고양콘트립' 홍보관을 운영한다.
- 관람객들이 크로마키 촬영과 '16초를 잡아라!' 게임으로 체험한다.
- 5월 10일까지 매일 9시부터 6시까지 운영하며 SNS 구독 시 참여한다.
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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 2026 고양국제꽃박람회를 찾은 관람객들이 고양시 홍보관에서 다양한 체험 프로그램을 즐기며 활기찬 분위기를 만들고 있다.
고양특례시는 지난 24일부터 일산호수공원 한울광장에서 고양시 공식 홍보관 '#고양콘트립'을 운영하고 있다고 28일 밝혔다.
현장은 방문객들이 직접 참여할 수 있는 콘텐츠를 중심으로 구성돼 높은 관심을 끌고 있다.
홍보관은 수도권광역급행철도(GTX)-A 열차 디자인에 고양콘 일러스트를 접목한 독특한 외형으로, 내부에서는 크로마키 촬영과 즉석 사진 인화 체험이 제공되며, 방문객들이 특별한 추억을 남길 수 있도록 꾸며졌다.
특히 '16초를 잡아라!'는 16초를 정확히 맞추는 방식의 참여형 게임으로 GTX-A를 이용해 킨텍스역에서 서울역까지 약 16분이 소요된다는 점에서 착안한 게임이다.
고양시 홍보관은 오는 5월 10일까지 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영되며 해당 이벤트는 하루 두 차례 진행된다. 참여를 위해서는 고양원픽과 고양시 공식 SNS 채널 구독 시 참여 할 수 있다.
skyimhan@newspim.com