박형준 부산시장 예비후보, '글로벌허브도시특별법' 촉구 피켓팅 진행

AI 핵심 요약beta
- 박형준 부산시장 예비후보가 28일 서면교차로에서 피켓팅했다.
- 글로벌허브도시특별법 즉각 통과를 촉구했다.
- 대통령 포퓰리즘 규정 비판하며 부산발전과 지지 호소했다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 박형준 부산시장 예비후보는 28일 오전 8시 부산 서면교차로에서 출근길 피켓팅을 통해 '글로벌허브도시특별법' 즉각 통과를 촉구했다.
부산발전특별법은 기업 유치와 규제 완화·세제 특례를 통해 국제물류·금융·디지털 첨단산업 분야에서 싱가포르·상하이와 경쟁할 법적 기반을 마련하는 법안이다.
또 새로운 기업들의 입지 특례와 세제 혜택을 제공하고, 기존 기업들은 규제 완화를 통해 투자를 확대하고 더 많은 고용을 창출할 수 있도록 하는 내용이 담겨 있다.
이날 박 예비후보는 법사위 상정 불발과 관련해 "대통령이 포퓰리즘 입법으로 규정하는 것은 사실도 맞지 않고, 160만 부산 시민의 서명을 모욕하는 부산 차별"이라며 "대표발의자인 민주당 전재수 후보가 삭발 전에는 방관하다가 삭발 이후 강력 추진을 자신하더니, 대통령의 한 마디에 상황이 바뀌었다"고 주장했다.
그러면서 "이 법은 정치 셈법이 아니라 부산 시민 한 사람 한 사람의 일자리와 소득, 내 가게 앞을 오가는 손님의 숫자와 직결된 문제"라며 "박형준을 선택하면 부산이, 대한민국이 바뀐다. 중단 없는 부산 발전, 반드시 완성하겠다"고 지지를 호소했다.
ndh4000@newspim.com