김석준 부산교육감 후보, 'AI 교육도시 부산' 첫 공약…"인간중심 교육"

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AI와 인문·예술교육의 균형 모색

AI 지원센터 설립으로 교육 추진

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 김석준 부산교육감 예비후보가 'AI 시대를 이끌 인간중심 미래교육'을 첫번째 공약으로 내놨다. AI 교육도시 부산 조성을 전면에 내세운 행보다.

김 후보는 28일 오전 11시 자신의 선거사무소에서 기자회견을 열고 "부산을 이끌어갈 AI 교육도시로 만들겠다"고 밝혔다.

그는 "AI 대전환의 중심에 선 지금, 교실에도 이미 AI가 들어와 있다"며 "단순 도입이 아니라 교육적 활용 방식이 핵심"이라고 강조했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 김석준 부산교육감 예비후보가 28일 오전 11시 부산 부산진구에 위치한 자신의 선거사무소에서 첫번째 정책 공약을 발표하고 있다. 2026.04.28

이번 공약은 'AI 학습기회 확대와 인문교육 강화'를 축으로 구성됐다. 김 예비후보는 이를 통해 AI 시대에 필요한 역량과 인간 중심 가치의 균형을 동시에 확보하겠다는 구상이다.

주요 내용으로 'AI시대를 이끌어가는 인간중심 미래교육'이라는 슬로건 아래 ▲모든 학생을 위한 AI 학습 기회 확대 ▲AI시대 필수 역량, 인문·예술교육 강화 ▲미래인재를 키우는 수업·평가 혁신 등이다.

'AI 학습 기회 확대'로는 초·중고 AI 튜터(보조교사) 전면 보급과 권역별 AI·메이커교육센터를 확충한다.

AI 중심학교·AI 융합교육 중심학교 운영, AI 활용 가이드라인 마련, 디지털 리터러시 강화, 질문하는 힘, AI 프롬트트경진대회 개최, 부산 AI교육 세계로, 월드 로보페스트 2027 개최를 제시했다.

'인문·예술교육 강화'를 위해 인문학적 소양을 키우는 독서토론 캠프를 운영하고, 악기공유 센터 설립과 학교 오케스트라를 확산시킨다.

문화예술 공간 덕도예술마루·오페라 아카데미 설립, 1학생 1스포츠 활동 프로그램을 활성화 시킨다.

'수업·평가 혁신'을 통해 상설 교원 연수기관 AI 교수학습지원센터를 설립한다. AI 서·논술형 평가지원시스템을 개발하고, IB학교·다행복학교·AI연구학교 성과 확산과 미래교육과정을 실천하는 '미래학교'를 함께 운영한다.

김 후보는 "대전환의 시대를 살아갈 우리 아이들이 스스로 배우는 힘을 갖고, 타인과 함께 살아가는 시민으로 자라며, 미래사회 속에서 자기 삶을 설계할 수 있도록 돕는 것이 교육의 역할"이라며 "그런 교육으로 부산교육의 미래 전환을 완성하겠다"고 다짐했다.

ndh4000@newspim.com