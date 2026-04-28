노사발전재단, K-오션 채용박람회 개최…해운·항만물류 일자리 한곳에

AI 핵심 요약beta
- 노사발전재단이 28일 부산항국제전시컨벤션센터에서 K-오션 채용박람회를 열었다.
- 해운·항만물류 기업 23곳과 구직자 300여 명이 참여했다.
- 이력서 컨설팅과 특강 등 취업 지원 프로그램을 운영했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 노사발전재단은 28일 부산항국제전시컨벤션센터 5층 이벤트홀에서 해운·항만물류 산업 공동채용박람회인 '2026년 상반기 K-오션 채용박람회'를 열었다고 밝혔다.
박람회에는 해운·항만물류 업종 기업 23곳과 구직자 300여명이 참여했다. 박람회는 부산 지역 해운·항만물류 산업의 우수기업과 취업을 희망하는 구직자를 연결하기 위해 마련됐다.
이번 행사는 재단 소속 부산중장년내일센터와 한국해양수산연수원, 한국선원복지고용센터, 대한민국 해군본부 4개 기관이 공동 주관했다.
현장에서는 ▲이력서 및 자기소개서 컨설팅 ▲해운·항만물류 산업 취업 특강 ▲증명사진 촬영 등 다양한 취업 지원 프로그램이 운영됐다.
재단은 기업 지원제도와 일자리 지원 사업을 소개하는 정책 홍보관을 운영, 구직자와 기업이 관련 지원제도를 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 지원했다.
박종필 노사발전재단 사무총장은 "이번 박람회는 지난 4월 14일 체결한 광역형 해운업 특화 서비스 업무협약의 취지를 실제 현장에서 실전하는 자리"라며 "앞으로도 유관기관과 협력해 부산의 중장년들이 해운·항만물류 산업에서 재취업의 항로를 찾을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com