남부교육지원청, 학교 행정업무에 'K-에듀파인 데이터 분석' 적용

K-에듀파인 자료 24종 분석

공문 감축·업무 재구조화 지원

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청 산하 남부교육지원청은 데이터 기반 행정 지원을 통해 학교 업무를 개선하고 상호 존중하는 조직문화를 조성하기 위해 공문서 데이터 진단 사업인 '스마트-로그 컨설팅'을 추진한다고 28일 밝혔다.

스마트-로그 컨설팅은 학교의 K-에듀파인 문서등록대장과 사무분장표 자료를 활용해 공문서 유통 현황을 분석하고, 그 결과를 바탕으로 학교 구성원들이 업무 효율화 방안을 함께 찾도록 지원하는 사업이다. 공문서 생산량, 결재 경로, 업무 편중도 등 24종의 지표를 시각화해 학교별 '행정 진단서' 형태로 제공한다.

서울시교육청 산하 남부교육지원청은 데이터 기반 행정 지원을 통해 학교 업무를 개선하고 상호 존중하는 조직문화를 조성하기 위해 공문서 데이터 진단 사업인 '스마트-로그 컨설팅'을 추진한다. (명령어: "교육지원청이 학교 행정업무를 데이터로 분석해 불필요한 공문을 줄이고 업무를 효율화하는 컨설팅을 추진한다는 내용을 담은 기사용 이미지를 만들어줘."). [일러스트=퍼플렉시티]

이번 사업은 충북교육청의 운영 사례를 참고해 남부교육지원청 실정에 맞게 고도화한 진단 도구를 활용한다. 컨설팅은 데이터로 학교 업무 구조를 살피는 '로그-맵', 현장 방문과 협의를 통해 맞춤형 해법을 찾는 '로그-인', 비효율적 관행을 줄이고 학교 문화 개선으로 이어가는 '로그-아웃' 등 3단계로 진행된다.

남부교육지원청은 기존 행정 지원이 인력 지원이나 업무 대행에 치우쳤다면 이번 컨설팅은 학교가 스스로 업무 구조를 진단하고 개선할 수 있는 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.

특히 위임전결 비율, 특정 부서의 업무 집중 정도, 반복적으로 발생하는 행정 업무 등을 데이터로 보여줌으로써 업무 배분을 둘러싼 직종 간 갈등을 줄이고, 구성원 간 협의의 객관적 근거를 마련할 수 있을 것으로 보고 있다.

컨설팅 결과는 학교별 행정업무 재구조화와 위임전결규정 정비 등에 활용된다. 공문서 처리 방식 개선, 결재 단계 간소화, 교무행정지원팀 운영 활성화, 불편 공문서 신고 등 학교 업무 경감 방안도 함께 안내할 예정이다.

사업은 이달 지원단 역량 강화 연수를 시작으로 관내 공립 초·중학교 중 희망 학교를 모집해 진행된다. 상반기에는 4~5월 자료 수집과 분석을 거쳐 6~7월 학교 방문 컨설팅을 실시하고, 하반기에도 9월 분석·진단, 10~11월 컨설팅을 이어간다. 남부교육지원청은 연말 우수 사례를 발굴해 관내 학교로 확산할 계획이다.

정환용 남부교육지원청 교육장은 "데이터라는 객관적인 거울을 통해 학교 현장이 스스로의 업무 문화를 돌아보고 불필요한 관행에서 벗어나 학생 성장에 더욱 집중할 수 있는 건강한 교육 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"라고 말했다.

jane94@newspim.com