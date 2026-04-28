李在明会见"阿尔法狗"之父 哈萨比斯 共商AGI时代蓝图

纽斯频通讯社首尔4月28日电 韩国总统李在明27日在首尔会见开发围棋人工智能（AI）"阿尔法狗（AlphaGo）"的谷歌DeepMind首席执行官戴密斯·哈萨比斯，双方围绕AI发展趋势、通用人工智能（AGI）前景、技术安全以及就业和收入分配等议题深入交换意见，并就加强韩方与谷歌在科技创新领域合作达成共识。

韩国总统李在明（右）27日在首尔会见开发围棋人工智能（AI）"阿尔法狗（AlphaGo）"的谷歌DeepMind首席执行官戴密斯·哈萨比斯。【图片=KTV截图】

总统府青瓦台当天表示，此次会晤在青瓦台举行。李在明指出，AI正深刻改变全球产业结构和社会运行方式，韩国将积极推动科技创新，并努力在国际合作中发挥更大作用。

哈萨比斯表示，韩国在科技研发、制造业基础和数字化应用方面具备显著优势，是全球AI生态中的重要合作伙伴。他回顾2016年"阿尔法狗"与韩国棋手李世石的围棋对局时说，韩国在全球AI发展进程中具有特殊意义。

双方重点讨论了AGI的发展前景。哈萨比斯认为，未来数年内AI能力将持续快速提升，相关技术可能在科研、医疗、新材料开发和生产效率提升等领域带来重大突破。

在AI治理方面，双方认为，随着生成式AI广泛应用，建立更加完善的国际规则、安全标准和监管框架已十分迫切。双方强调，应加强政府、企业和科研机构协作，共同推动安全、可信、负责任的AI发展。

李在明还就AI时代可能带来的就业结构变化和财富再分配问题与哈萨比斯交换意见。双方认为，AI快速发展将对传统经济模式带来新挑战，各国需要提前研究社会保障、教育培训和收入分配等政策安排，以实现技术进步成果共享。

会谈期间，韩方介绍了正在推进的全球AI枢纽计划。哈萨比斯对此表示高度关注，并表示谷歌愿积极参与相关合作。

青瓦台表示，谷歌计划年内在首尔设立全球第二个"Google AI Campus"，推动与韩国高校、科研机构及初创企业在AI领域开展联合研发与人才培养合作。

此外，韩国科学技术信息通信部与谷歌DeepMind将推进签署合作谅解备忘录（MOU），在生物科技、气象气候、先进材料等重点领域深化合作。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社