최교진 교육부 장관, 성인 대상 'AI·디지털 문해교육' 현장 방문

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수원제일평생학교 방문, 생성형 AI 활용 수업 참관

취약지역 찾아가는 교육 및 이동형 프로그램 확대

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부는 최교진 장관이 수원제일평생학교(경기 수원시)를 방문해 인공지능(AI)·디지털 문해교육 수업을 참관하고 문해 교원 및 성인 학습자들과 간담회를 진행한다고 28일 밝혔다.

이번 방문은 '기본 평생학습을 통한 인공지능(AI)·디지털 활용역량 강화'라는 정부 정책 기조가 현장에서 어떻게 구현되고 있는지 직접 점검하기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 최교진 교육부 장관이 17일 오전 서울 종로구 서울정부청사에서 열린 제6차 영유아교육·보육통합 추진위원회에서 모두발언을 하고 있다. [사진=교육부] 2026.04.17 photo@newspim.com

성인 문해교육 지원사업은 그동안 글 읽기·쓰기·셈하기 중심의 기초 문해교육을 제공해 왔으다. 최근에는 인공지능(AI)과 디지털 기술 확산에 맞춰 관련 기술 이해와 활용 능력, 디지털 시민역량을 키우는 인공지능(AI)·디지털 문해교육을 함께 지원하고 있다.

최 장관은 이날 기초 문해수업과 더불어 생성형 인공지능(AI)을 활용해 생활 정보 검색, 일상 문제 해결 등에 활용하는 수업을 직접 참관하고 디지털 기술을 안전하고 책임 있게 활용하는 방법을 주제로 학습자들과 소통할 예정이다.

이어 문해 교원 및 학습자와의 간담회를 통해 인공지능(AI)·디지털 교육이 고령층의 삶의 질과 일상에 어떤 변화를 가져왔는지에 대한 현장 사례를 청취하고 프로그램 운영상의 어려움과 정책 보완 필요 사항 등 현장의 의견을 폭넓게 수렴한다.

교육부는 2026년 성인 문해교육 지원사업에서 인공지능(AI)·디지털 문해교육 강화를 위해 전년 대비 지원 규모와 대상을 확대했다.

참여 지방자치단체와 문해교육기관을 늘리고, 교육 접근성이 낮은 지역에는 찾아가는 방문 교육과 이동형 프로그램을 확대해 더 촘촘한 학습 기회를 제공할 계획이다.

이를 통해 고령층을 포함한 성인들이 기본 평생학습 속에서 디지털 기기 활용, 온라인 서비스 이용, AI 기반 정보 검색 등 실질적 역량을 기를 수 있도록 지원한다.

최 장관은 "인공지능(AI)·디지털 문해력은 새로운 시대를 살아가기 위한 필수 역량이자 국민의 기본권"이라며 "앞으로 기본 평생학습을 통해 고령층도 기초 및 생활 문해역량뿐만 아니라 인공지능(AI)·디지털 활용 역량을 키울 수 있도록 지원을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com