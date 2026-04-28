안철수, 이광재 하남갑 공천에 "분당, 2년마다 민주 환승공천에 버림받아"

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"2022년 강원, 2024년 분당, 2026년 하남…3연속 전략공천"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 안철수 국민의힘 의원은 28일 더불어민주당이 이광재 전 강원지사를 하남갑에 전략공천한 것에 대해 "성남 분당 주민들이 민주당에 2년마다 환승공천으로 버림받는다"고 비판했다.

안 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "민주당 이광재 지역위원장이 성남 분당을 버렸다"며 "분당 주민께 속 깊은 사과 한마디 없이 짐을 싸서 떠났다"고 밝혔다.

안철수 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 "재작년 강원, 지난해 분당, 올해 하남까지 전략공천만 연이어 세 번째"라며 "직업이 전략공천자라고 해도 과언이 아니다"고 지적했다.

이어 "불과 며칠 전까지도 이광재 위원장은 본인이 하지도 않았던 분당의 재건축과 교통 현안을 해결하겠다는 현수막을 걸었다"며 "결국은 완전한 공수표의 증거만 남긴 셈"이라고 꼬집었다.

안 의원은 "민주당의 지방선거 도의원, 시의원 후보자들을 데리고 다니며 지역 행사에서 득표 활동을 하더니, 한낱 바람잡이 역할만 하다가 퇴장했다"고 비판했다.

그러면서 "분당 주민은 민주당 이광재 지역위원장에게 치욕적인 환승공천을 당한 셈"이라며 "지역에 연고가 있는 사람이 그곳에 살면서 현황을 파악하고 문제를 해결하는 것이 순리인데, 빈 곳을 돌아다니며 찔러보고, 아니면 그냥 지나가는 역으로 생각하는 식"이라고 목소리를 높였다.

안 의원은 "민주당의 이런 오만한 행태는 처음이 아니다"며 과거 사례도 언급했다.

그는 "재작년 6.1 재보궐 선거에서 이재명 대통령은 성남에서 시장도 하고 분당에 살면서도, 인천 계양 전략공천을 받아 떠났다"며 "제가 분당에서 겨뤄보자고 누차 밝혔음에도, 무엇이 그렇게 두려웠는지 성남 분당을 버리고 주민들께 환승공천의 굴욕을 안겼다"고 했다.

안 의원은 "그 작태가 어제 다시금 반복되었다"며 "성남과 분당을 씹다가 뱉는 껌으로 여기지 않는 이상, 이런 행태를 어떻게 2년마다 계속 반복한단 말이냐"고 반문했다.

그는 "민주당은 성남과 분당에 더 이상 빌붙지 마십시오"라며 "이광재 하남갑 후보자는 분당에 출마한 지방선거 후보자들 또한 모두 데리고 떠나십시오"라고 촉구했다.

안 의원은 "분당 주민들은 기억할 것"이라며 "이 치욕에 끝까지 책임을 묻고, 같은 일이 반복되지 않도록 분명한 판단을 내리실 것"이라고 강조했다.

앞서 민주당은 전날 6·3 지방선거와 함께 치러지는 경기 하남갑 보궐선거에 이 전 강원지사를 전략 공천했다.

강준현 민주당 수석대변인은 이 전 지사에 대해 "3선 국회의원과 광역단체장을 지낸 중량감 있는 정치인으로 GTX 연장 등 굵직한 지역 국책사업을 중앙과 직결해 속도감 있게 해결할 적임자"라고 평가했다.

allpass@newspim.com