여천NCC, 공장 가동률 65%로 상향..."정부 지원에 부담 완화"

AI 핵심 요약beta
- 여천NCC가 27일 공장 가동률을 60%에서 65%로 추가 상향 조정했다.
- 정부의 나프타 구매 보조금 지원과 금융위의 금융지원 체계 등이 결정에 영향을 미쳤다.
- 중동 지역 의존도를 낮추기 위해 다양한 산지에서 나프타를 확보하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 여천NCC가 공장 가동률을 기존 60%에서 65%로 추가 상향 조정한다고 27일 밝혔다.
이는 최근 정부가 발표한 나프타 구매 보조금 지원과 더불어 금융위의 나프타 금융지원 체계 등 전방위적인 수급 안정화 대책이 마련되고 있는 상황을 종합적으로 고려한 결정이다.
여천NCC는 중동 사태 장기화에 따른 원료 가격 상승과 수급 불안으로 지난달 가동률이 55%까지 하락하고 공장 추가 가동 정지를 검토하는 등 어려움을 겪어왔다. 그러나 정부가 나프타 수입 단가 상승분의 50%를 직접 지원하는 보조금 정책을 시행함에 따라 지난 10일 가동률 상향(60%)을 단행한 바 있다.
여천NCC는 정부 지원을 기반으로 중동 지역 의존도를 낮추기 위해 그리스, 알제리, 나이지리아, 이집트, 오만, 사우디 등 다양한 산지로부터 나프타를 확보해 공급망 안전성을 강화하고 있다.
여천NCC 관계자는 "정부의 적극적인 수급 안정화 노력으로 업계의 심리적·경제적 부담이 일부 완화되고 있다"며 "실제 지원 체계가 현장에서 원활히 작동될 것으로 기대하며, 향후 수급 상황을 정부의 지원사항을 고려하여 가동률을 점진적으로 상향해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
tack@newspim.com