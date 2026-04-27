부산시, 해운업 투자지원 체계 개편 추진…맞춤형 지원 체계 추진

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투자 보조금 특례 도입 예정

해운기업 유치 성장 동력

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 해운업종 투자 유치를 위해 지원체계 개편에 나섰다.

시는 해운산업 허브도시 조성을 위해 해운업종을 대상으로 한 투자보조금 지원체계를 개편하고 맞춤형 지원정책을 추진한다고 27일 밝혔다.

부산시(시장 권한대행 김경덕)는 해운산업 허브 도시 조성을 위해 해운업종에 대한 투자지원 체계를 개편하고, 맞춤형 지원정책을 추진한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.16

해운업종은 해상여객·화물운송업을 비롯해 해운중개, 대리점, 선박대여 및 관리업 등을 포함한다.

이번 개편은 글로벌 해운 허브도시 구축을 목표로 우수 해운기업의 부산 이전과 신규 투자를 유도하고 산업 집적화를 통해 미래 성장동력을 확보하기 위한 조치다. 그간 산업통상자원부의 지방투자촉진보조금은 제조업과 정보통신, 지식서비스산업 중심으로 운영돼 해운업종은 사실상 지원 대상에서 제외됐다.

부산시 자체 투자보조금 역시 자산 구조와 고용 형태의 특수성으로 해운업종이 요건을 충족하기 어려웠고 지원 유형도 업종 특성을 반영하지 못했다는 지적이 있었다. 이에 시는 '부산광역시 기업 및 투자유치 촉진 조례 및 시행규칙' 개정을 통해 해운업종에 대한 투자보조금 지원 특례 도입을 추진한다.

관련 조례 개정안은 부산시의회 기획재경위원회를 통과했으며, 오는 29일 본회의 의결을 앞두고 있다. 시는 제도 개편과 함께 해운업 투자환경 개선을 위한 추가 지원정책도 지속 발굴할 계획이다.

시 관계자는 "투자보조금 지원체계 개편으로 해운기업 유치의 걸림돌을 해소할 수 있을 것"이라며 "신속한 제도 정비로 글로벌 해운 허브도시 비전 실현을 뒷받침하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com