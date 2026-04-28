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[핌in현장] 넥스지, 당당함 담은 '음츠크'…"우리만의 기준 노래할 것"

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  • 그룹 넥스지가 27일 서울 블루스퀘어에서 두 번째 싱글 앨범 '음츠크' 발매 기념 쇼케이스를 열었다.
  • 타이틀곡은 정해진 틀 대신 자유롭게 행동하는 '넥스지 웨이'를 담은 베이스 하우스 댄스 트랙다.
  • 멤버들은 음악방송 1위 달성과 스트레이키즈 후배로서의 책임감을 갖고 활동에 임하겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 넥스지가 밝고 유쾌한, 당당한 자신감을 담은 신곡을 통해 '넥스지 웨이'를 선보인다.

넥스지가 27일 서울 용산구 한남동에 위치한 블루스퀘어에서 두 번째 싱글 앨범 '음츠크(Mmchk)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "2024년 글로벌 데뷔 후에 2년 만에 프레스 쇼케이스를 하게 됐다. 떨리고 긴장되지만 새 앨범과 무대도 열심히 준비했으니 잘 지켜봐 주셨으면 좋겠다"고 밝혔다.

앨범 동명의 타이틀곡은 '정해진 매너보다 우리다운 방식으로 자유롭게 행동하고 즐기자'라는 의미가 담겼다. 베이스 하우스 기반의 댄스 트랙인 이번 곡은 넥스지만의 자유로움을 보여줄 예정이다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 그룹 넥스지(NEXZ)가 27일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 싱글 2집 앨범 음츠크(Mmchk) 발매 기념 프레스 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.04.27 ryuchan0925@newspim.com

이날 토모야는 새 싱글에 대해 "정해진 틀 대신 우리만의 기준, 우리다운 방식으로 자유롭게 행동하고 즐기자는 것을 '넥스지 웨이(NEXZ WAY)'로 표현했다. 저희의 유쾌한 에너지와 당당한 자신감을 담았다"고 설명했다.

이어 "이번에 중점을 둔 것이 바로 무대이다. 데뷔 때보다 넥스지의 색깔이 확실해진 것 같다. 무대를 정말 즐기겠다는 바이브가 이번 타이틀곡에 제대로 녹아든 것 같다"고 강조했다.

2024년 5월 20일에 데뷔한 이들은 곧 2주년을 앞두고 있다. JYP엔터테인먼트와 소니 뮤직 재팬이 공동 기획한 서바이벌 오디션을 통해 결성돼 특유의 유쾌함을 드러내며 인기를 끌고 있다.

유우는 "저희가 벌써 2주년을 앞두고 있다. 그렇게 실감이 나지 않는다. 아직도 데뷔 때 기억이 생생하게 남아 있다. 지금까지 많은 경험을 하면서 열심히 해 왔는데, '음츠크' 컴백을 시작으로 많은 분들에게 저희를 더 알릴 수 있도록 할 것"이라고 밝혔다.

이어 "사실 오늘이 제 생일이라 더 신기한 마음이 크다. 팬들과 곧 만날 수 있어서 너무 행복하다. 가족들도 오늘 팬 쇼케이스에 올 예정인데, 가족들과 보내는 생일도 오랜만이라 더 뜻 깊은 것 같다"며 남다른 의미를 전했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 그룹 넥스지(NEXZ)가 27일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 싱글 2집 앨범 음츠크(Mmchk) 발매 기념 프레스 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.04.27 ryuchan0925@newspim.com

그간 활동을 하면서 이들은 지난해 일본 라이브 투어를 진행했고, 연말에 다양한 시상식 무대에 오르며 다수의 신인상을 수상하기도 했다.

소건은 "개인적으로 연말 시상식 무대가 제일 큰 경험이었던 것 같다. 여러 아티스트와 같은 무대에 서는 게 영광이었다. 많은 영감을 얻었고 성장할 수 있었던 시간이었다. 넥스지만이 할 수 이는 무대를 보여드리려고 노력했기 때문에, 그때의 경험을 바탕으로 이번 앨범을 잘 준비할 수 있었던 것 같다"고 답했다.

이번 앨범에 토모야, 유키, 휴이는 타이틀곡 '음츠크' 작사에 참여했고, 유키와 토모야는 수록곡 '하이프맨(HYPEMAN)' 단독 작사로 이름을 올렸다.

휴이는 "멤버 대다수가 일본인이라서 한국어로 작사를 하게 되면 어려운 부분도 있다. 그렇지만 저희의 생각과 메시지를 담고 싶어서 사전을 찾아보면서 작업을 했었다"고 회상했다.

이어 "'음츠크'는 기존의 틀로는 정의하기 어려운 넥스지만의 기준을 노래하려고 했다. 저희가 좋아하고 끌리는 것을 선택하고, 후회없이 즐기는 편이다. 이게 저희만의 방식 '마이웨이'처럼 '넥스지 웨이'라서 이런 모습을 타이틀곡에 표현하고 싶었다"고 소개했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 그룹 넥스지(NEXZ)가 27일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 싱글 2집 앨범 음츠크(Mmchk) 발매 기념 프레스 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.04.27 ryuchan0925@newspim.com

이어 유키는 "감사하게도 작사 작업에 참여하게 됐다. '하이프맨'에 '빛나는 너라서, 나도 빛날 수 있다'라는 가사가 있다. 제가 무대에서 영감을 받았다. 저희가 무대에서 보는 팬들이 반짝반짝 빛나는 모습을 보면서 떠오른 가사"라고 말했다.

오는 5월까지 가요계는 컴백 대전이 열리고 있다. 4월에는 화사, 투모로우바이투게더, 코르티스, 키스오브라이프 등이 출격했다. 5월에도 굵직한 가수들이 대기 중인 가운데, 넥스지도 컴백 대전에 합류하게 됐다.

소건은 "화려한 컴백 대전에 저희가 함께 한다는 것 때문에 개인적인 부담은 있었다. 그런데 연습하는 과정에서 걱정보다 기대가 점점 커졌다. 저희의 자신감과 무대를 즐기는 모습을 주목해서 봐주셨으면 좋겠다"고 말했다.

넥스지는 연말 시상식에서 다수의 신인상은 수상했지만 아직까지 음악 방송에서 1위 트로피를 품에 안지 못했다.

이에 세이타는 "이번에 활동 때 더 많은 사랑과 관심을 받았으면 좋겠다는 바람이 있다. 음악방송 1위 후보에 올라서 기뻤지만, 이번에 꼭 1등을 하고 싶다. 앞으로 목표로 하고 있는 것들이 이뤄질 수 있게 열심히 할 것"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 그룹 넥스지(NEXZ)가 27일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 싱글 2집 앨범 음츠크(Mmchk) 발매 기념 프레스 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.04.27 ryuchan0925@newspim.com

특히 넥스지는 JYP엔터테인먼트에서 스트레이키즈 이후 6년 만에 선보인 보이그룹이기도 하다. 데뷔 초 JYP에서 6년 만에 선보이는 보이그룹이라는 점에 대한 책임감과 부담을 갖고 있었던 이들은 "기쁘고 행복한 마음"이라고 말했다.

세이타는 "스트레이키즈 선배의 후배로 데뷔할 수 있게 돼 기쁘고 행복했다. 지금도 마찬가지"라면서 "선배들이 만들어준 길을 잘 걸어가면서 저희만의 새로운 음악과 모습을 보여드리면서 넥스지만의 모습을 보여드리고 싶다"고 답했다.

유키는 "이번에 스트레이키즈 아이엔 선배와 '음츠크' 챌린지 영상을 같이 찍었다. 컴백을 앞둔 상황이었는데 힘내라면서 따뜻하게 응원을 해주셔서 감사했다. 챌린지 찍으면서도 노래가 좋다고 칭찬해주셨다. 개인적으로 기뻤던 것은 촬영이 끝나고 아이엔 선배가 '유키 잘가'라고 인사해주셨는데 그 말이 너무 좋았다"며 웃었다.

끝으로 넥스지는 "'음츠크'라는 단어 자체가 임팩트 있다고 생각해서, 이 단어로 많은 분들에게 귀엽고 멋있는 모습을 잘 전달할 수 있도록 열심히 할 것"이라고 강조했다.

이날 오후 6시에 발매되는 넥스지의 두 번째 싱글 '음츠크'에는 동명 타이틀곡을 비롯해 '하이프맨(HYPEMAN)'과 타이틀곡의 영어 버전까지 총 3곡이 수록됐다.

alice09@newspim.com

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