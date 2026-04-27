"저도화 속 역주행"…롯데칠성, 20도 '처음처럼 클래식'으로 승부수

고도수 선호층 겨냥…브랜드 헤리티지 강조 리뉴얼

360ml 병 추가로 유흥채널 공략…온·오프라인 동시 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데칠성음료가 저도화 트렌드가 이어지는 주류 시장에서 고도수 소주 '처음처럼 클래식'을 새롭게 선보이며 차별화 전략에 나섰다. 출시 20주년을 맞은 '처음처럼'의 초기 레시피를 기반으로 한 리뉴얼 제품으로, 고도수 소주를 선호하는 소비자층을 겨냥해 선택지를 확대하겠다는 의도다.

27일 롯데칠성음료에 따르면 '처음처럼 클래식'은 '20년 전 본연의 레시피로 돌아온, 진하고 부드러운 소주'를 콘셉트로 기획됐다. 출시 당시와 동일한 20도의 알코올 도수를 적용하고, 알라닌·아스파라진·자일리톨 등 기존 첨가물을 다시 활용해 과거의 맛을 구현했다. 최근 저도주 중심으로 재편된 시장 흐름과 달리, 진한 풍미를 원하는 소비자 니즈를 반영한 제품이다.

처음처럼 클래식. [사진=롯데칠성음료 제공]

동시에 현재 브랜드의 핵심 요소도 유지해 연속성을 확보했다. 대관령 기슭 암반수와 쌀증류주, 알룰로오스 등을 적용해 기존 '처음처럼'의 부드러운 특징을 이어갔다. 패키지 역시 브랜드 고유 디자인을 유지하면서 진한 녹색 라벨을 적용해 깊고 강한 맛을 시각적으로 강조하고, '클래식 20도' 문구로 제품 정체성을 직관적으로 드러냈다.

유통 전략도 확장됐다. 5월 초 출시 예정인 '처음처럼 클래식'은 기존 제품과 달리 360ml 병 제품을 추가해 식당·주점 등 유흥 채널 접근성을 높였다. 대형마트와 편의점에서는 병과 PET 제품을 동시에 운영해 소비자 접점을 넓힌다.

롯데칠성음료는 이번 신제품을 통해 고도수 소주 시장 내 존재감을 강화하고 브랜드 헤리티지를 재조명한다는 계획이다. 저도화 흐름 속에서도 고도주 수요가 일정 부분 유지되는 만큼, 세분화된 소비 취향을 겨냥한 전략으로 시장 대응에 나선다는 평가다.

mkyo@newspim.com