"국힘 역풍 '정면돌파'"…박희조, '진심' 내세우며 재선 출사표

박희조 예비후보, 27일 동구청장 재선 기자회견

"우리당 차가운 겨울바람...유권자에 진심 전해 극복"

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 국민의힘 박희조 대전 동구청장 예비후보가 '진심과 동행' 키워드를 통해 어려운 당 상황을 극복할 것을 다짐하며 재선 도전 행보에 본격 시동을 걸었다.

27일 지역 정치권에 따르면 박희조 예비후보는 대전시의회 로비에서 시구의원 출마자 및 지지자 등 300여명과 함께 출마 기자회견 및 캠프 출정식을 열고 동구청장 재선 출사표를 던졌다.

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 27일 박희조 예비후보는 대전시의회 로비에서 시구의원 출마자 및 지지자 등 300여명과 함께 출마 기자회견 및 캠프 출정식을 열고 동구청장 재선 출사표를 던졌다. 2026.04.27 jongwon3454@newspim.com

먼저 이날 박 예비후보는 지난 4년간 정체된 원도심인 동구의 삶의 질을 획기적으로 높이기 위해 추진했던 성과를 강조했다. 박 예비후보는 "첫 구청장 취임 당시 동구는 안타깝게도 정체된 원도심이었다"며 "경험과 실력, 인맥을 갖춘 구청장으로서 더 젊고 밝은 동구를 위해 지난 4년간 교육과 보육에 과감히 투자하고 미래 성장 동력을 확보하는데 총력을 기울였다"고 강조했다.

아울러 박 예비후보는 현재 극악으로 치닿는 국민의힘 지지율에 대해 안타까움을 표하면서도 지난 4년간 '진심'과 '동행' 행보를 부각해 구민들에게 진심을 전하는 선거운동에 나설 것을 다짐하기도 했다.

어려운 당 지지율 상황 속에 재선 도전에 나서는 현역 청장으로서 선거전략을 묻는 <뉴스핌> 질의에 박 예비후보는 "우리당(국민의힘)이 차가운 겨울바람을 맞고 있다"면서도 "정당은 유권자로부터 사랑을 받지 못하면 매서운 매를 맞고 또 열심히 노력하면 사랑을 받기 마련"이라고 말했다.

그러면서 "이번 선거에서는 전략보다 지난 4년간 구민들에게 펼쳤던 진심과 동행이라는 두 단어를 가슴깊이 새기고 원칙을 가지고 진심을 담아 선거에 임하고자 한다"며 "이를 통해 유권자들에 대한 사랑과 지지를 지역 내 시구의원 출마자들과 함께 이끌어 낼 것"이라고 강조했다.

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