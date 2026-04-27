대구시, 5월 가정의 달 도심 속 축제 풍성

황금연휴부터 월말까지, 5월 내내 이어지는 문화행사 릴레이

온 가족이 함께 즐기는 전시·공연·스포츠 프로그램 마련

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 5월 가정의 달을 맞아 시민들이 도심 속에서 가족과 소중한 추억을 쌓을 수 있도록 전시·공연·체험·스포츠·축제 등 다채로운 문화행사를 마련했다고 27일 밝혔다. 특히 5월 1일 노동절부터 5일 어린이날까지 이어지는 황금연휴 기간에는 어린이 눈높이에 맞춘 체험 프로그램과 시민 참여형 행사를 집중 운영해 특별한 즐거움을 선사할 예정이다.

▲황금연휴, 어린이와 가족을 위한 체험·문화행사

연휴 기간에는 도심 곳곳에서 어린이와 가족 단위 관람객을 위한 풍성한 프로그램이 펼쳐진다. 먼저 전시 분야에서 대구미술관이 동물의 시선으로 인간 사회를 조명하는 교육형 체험전 '고양이도 임금을 볼 수 있다'를 5월 1일부터 운영하며, 대구문화예술회관은 '가족 소통'을 주제로 한 체험형 미디어아트 전시를 선보인다.

체험 행사도 다양하다. 근대역사관과 향토역사관에서는 카네이션 스마트톡·요술팔찌 만들기 등 어린이날 맞이 프로그램을, 대구미술관은 친환경 장터와 체험존이 결합된 '색동장'을 운영한다.

공연 프로그램도 눈길을 끈다. 5월 2일 '미술관 라이브 공연'(문화예술회관)을 시작으로, 3일에는 어린이를 위한 클래식 공연 '킨더콘체르트: 마술피리'(대구콘서트하우스)가, 5일 어린이날에는 시립무용단의 가족 무용극 '탈출'(문화예술회관) 등이 무대에 오른다. 아울러 도심 곳곳에서 버스킹과 토요시민콘서트가 열려 연휴 분위기를 더할 예정이다.

스포츠 팬들을 위한 현장 이벤트도 마련됐다. 어린이날 삼성라이온즈 홈경기에서는 페이스페인팅 및 광장 버스킹이, 5월 3일 대구FC 홈경기에서는 플레이어 에스코트, 마스코트 포토타임, 팬 사인회 등이 진행돼 즐거움을 더한다.

대구시는 5월 가정의 달 맞아 도심 속 축제를 풍성하게 진행한다. 2026.04.27 yrk525@newspim.com

▲다양한 전시·공연… 대구에서 즐기는 로맨틱 데이트

황금연휴 이후에도 대구의 문화적 열기는 계속된다. 공연 분야에서는 백건우 피아노 리사이틀(5.7/문화예술회관), 임윤찬 피아노 리사이틀(5.8/콘서트하우스) 등 세계적 피아니스트의 무대를 비롯해 시립국악단·시립교향악단의 정기연주회, 시민행복콘서트 등 장르를 넘나드는 다양한 공연이 펼쳐진다.

전시 분야에서도 대구미술관 기획전 '서화무진'과 신소장품전, 대구간송미술관의 '추사의 그림수업', 신윤복 '미인도'와 인공지능(AI)을 결합한 융합 전시 등 풍성한 콘텐츠가 관람객을 맞이한다. 이와 함께 근대역사관의 '박물관으로 온 라디오' 전시와 향토역사관의 다문화 전시도 운영된다.

▲온 가족 취향 저격… 전 세대가 즐기는 축제

5월의 대구는 전 세대가 어우러지는 대규모 축제로 활기를 더한다. 공연·체험·마켓이 결합된 복합 문화행사인 '대구약령시 한방문화축제'(5.7~10)와 '동성로축제'(5.8~10)가 함께 개최된다. 이어 장미꽃이 만개하는 시기에 맞춰 '장미꽃 필 무렵' 축제(5.15~17/이곡장미공원)와 '달구벌 연등행렬'(5.16/두류공원 일원)이 예정돼 있어 도심 전역이 축제 분위기로 물들 전망이다.

황보란 대구광역시 문화체육관광국장은 "5월 가정의 달을 맞아 시민들이 도심 속에서 가족, 연인과 함께 소중한 추억을 만들 수 있도록 다채로운 프로그램을 준비했다"며 "문화와 예술, 스포츠가 어우러진 활기찬 5월의 대구를 만끽하시길 바란다"고 말했다.

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