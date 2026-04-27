전남도, 수산물 소비 기획전…전복·장어 30% 할인

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 27일 전복·민물장어 가격 하락으로 어려운 양식업계 지원을 위해 가정의 달 수산물 소비촉진 온라인 기획전을 추진한다.
- 기획전은 내달 31일까지 남도장터에서 최대 30% 할인 판매한다.
- 5월 오뚜기 전복죽 출시 등으로 수산물 169톤 소비를 추진한다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 전복과 민물장어 가격 하락과 소비 부진으로 어려움을 겪는 양식업계를 지원하기 위해 '가정의 달 수산물 소비촉진 온라인 기획전'을 추진한다고 27일 밝혔다.
기획전은 내달 31일까지 전남 온라인 쇼핑몰 '남도장터'에서 진행된다. 어업인이 산지에서 직접 생산한 전복과 민물장어를 기존 가격보다 최대 30% 할인된 가격에 판매한다.
전남도는 5월 가정의 달 연휴(1~5일, 23~25일) 기간 가족 단위 소비 증가에 맞춰 신선한 수산물을 저렴하게 구매할 수 있도록 해 소비 활성화 효과를 기대하고 있다.
앞서 전남도는 지난 3월 풀무원푸드앤컬처와 협약을 맺고 휴게소 전복 특화 메뉴 9종을 개발했다.
이어 5월에는 ㈜오뚜기와 국산 전복을 활용한 전복죽 출시를 앞두고 있다. 향후 단체급식과 판촉 행사 등을 통해 전복과 민물장어 등 수산물 169톤 소비를 추진할 계획이다.
손영곤 전남도 수산유통가공과장은 "국제 정세 불안과 유가 상승 등으로 어업인의 경영 부담이 커진 상황"이라며 "내수 진작과 유통 활성화 정책을 적기에 추진하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com