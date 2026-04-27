전북, 만 60세 미만까지 어촌 정착지원금 지급…전국 최초

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월 80만 원 최대 2년 지원…안정적 어촌 정착 지원

신규 어업인 유입 기반 강화·어촌 인구 활력 제고

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 전국 최초로 어촌정착 지원 연령을 만 60세 미만까지 확대하며 신중년 신규 어업인 유치와 어촌 활력 제고에 나섰다.

전북자치도는 '전북형 청년 어촌정착 지원사업' 지원 대상을 기존 만 45세 미만에서 만 60세 미만으로 확대한다고 27일 밝혔다. 어촌 인구 감소와 고령화 대응, 신규 어업인의 안정적 정착 지원을 위한 조치다.

전북자치도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.27 lbs0964@newspim.com

기존 해양수산부 청년 어촌정착 지원사업은 만 18세 이상 40세 미만만 지원해 40대 이상 신규 어업인은 대상에서 제외되는 한계가 있었다.

이에 도는 지난해 만 40세 이상 45세 미만을 대상으로 전북형 사업을 도입한 데 이어 올해부터 지원 연령을 만 60세 미만(1966년 1월 1일~1985년 12월 31일 출생자)까지 확대했다.

선정 대상자는 1인당 월 80만 원씩 최대 2년간 지원받을 수 있으며, 지원금은 어가 가계자금과 수산업 경영비 등으로 활용할 수 있어 창업 초기 어업인의 정착 기반 마련에 도움이 될 전망이다.

지원 대상은 어업·양식업 등 3년 이하 수산업 독립경영인(예정자 포함)으로 수산업 경영 기반이 있는 해당 시군에 주소를 둔 경우 신청할 수 있다.

다만 부모와 공동 경영 중이거나 타 분야 사업체 운영자, 유사 지원사업 수혜자, 일정 수준 이상 재산·소득 보유자, 재학·휴학 중인 학생 등은 제외된다.

도는 이번 연령 확대를 통해 귀어를 희망하는 신중년층의 어촌 유입을 촉진하고 지속가능한 어촌 인력 기반 강화에 나설 방침이다.

채중석 전북자치도 수산정책과장은 "지원 연령 확대는 어촌의 중추 역할을 담당할 40~60세 신규 어업인의 안정적 정착을 돕기 위한 조치"라며 "현장 의견을 반영해 인력 유입부터 정착까지 전 단계 지원체계를 강화하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com