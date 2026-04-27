하나카드, 해외 결제 고객 대상 이벤트 실시

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = 하나카드가 가정의 달을 맞아 해외 이용 고객을 대상으로 '해외 쓰면 9만원 터지는 롤러코스터, 지금 탑승!' 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.

이번 이벤트는 4월 27일부터 5월 31일까지 진행되며 사전 응모 후 해외 결제 누적 금액에 따라 하나머니를 차등 지급한다.

신용카드는 결제 금액에 따라 1만~6만 하나머니, 체크카드는 5000~3만 하나머니를 지급한다. 두 카드를 병행 이용할 경우 최대 9만 하나머니까 수령 가능하며, 추첨을 통해 111명에게 국내 공항 라운지 이용권을 제공한다.

[사진=하나카드]

특정 국가 및 가맹점 이용시 리워드를 지급하는 '2026 트래블 미션'도 병행한다. 마스터카드 브랜드 '트래블로그' 카드로 ▲일본 3대 편의점(세븐일레븐·로손·패밀리마트)에서 각 2만원 이상 결제하면 총 9000 하나머니 ▲중국 알리페이 5만원 이상 이용 시 1만 하나머니 ▲베트남 롯데마트 5만원 이상 이용 시 1만 하나머니를 제공한다.

또 VISA 브랜드인 트래블GO 체크카드는 ▲스타벅스 ▲맥도날드 ▲ChatGPT ▲그랩 ▲ 우버 등 지정 가맹점에서 결제 시 가맹점별로 5000 하나머니를 제공한다. 상해·충칭 등 중국 여행객을 위한 혜택도 강화했다. 중국에서 트래블로그 UPI 체크카드로 1만원 이상 결제 시 10회 한도로 최대 6000 하나머니를 적립해 준다.

한편 하나카드는 지난 15일 일본 여행객을 겨냥한 '트래블로그+ 신용카드'를 출시하고 현지 주요 가맹점 8곳에서 월 최대 5만원의 캐시백을 제공하는 시즌제 서비스를 시작했다.

성영수 하나카드 사장은 "5월 가정의 달을 맞아 해외여행을 떠나시는 손님들께 특별한 추억을 남길 수 있도록 다채로운 혜택을 준비했다"며 "앞으로도 차별화된 서비스와 혜택을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com