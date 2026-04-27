檢, 과거 인권침해 재심서 무죄·면소 적극 구형…"실질적 정의 실현"

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최근 3년 재심 인용 의견 41.7%

재심 10건 중 6건에 무죄·면소 구형

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 검찰이 인권침해 사건 재심에서 '법적 안정성'에 치우쳤던 기존 기조를 '실질적 정의 실현'으로 전환하고, 재심 인용 및 무죄·면소 구형에 적극 나선다.

서울중앙지검은 27일 오전 서울 서초구 고등검찰청사에서 '과거 인권침해 사건 재심에 대한 접근방식 개선' 브리핑을 열고 이같이 밝혔다.

검찰이 과거 인권침해 사건 재심에서 '법적 안정성'에 치우쳤던 기존 기조를 전환하고, 재심 인용과 무죄·면소 구형에 적극적으로 나선다고 27일 밝혔다. 서울중앙지검. [사진=뉴스핌DB]

검찰은 "그동안 청구인의 신청에 따른 재심사건에서 '법적 안정성' 확보에 중점을 둬 왔으나, 이로 인해 '실질적 정의 실현'이라는 재심제도의 또 다른 가치가 충분히 반영되지 못한 측면이 있었다"고 설명했다.

이어 "이에 따라 서울중앙지검은 재심 청구 사건에서 법적 안정성을 유지하면서도 개별 사건의 특성과 국민이 체감할 수 있는 공정성을 함께 고려하겠다"며 "객관적 위치에서 자료를 수집하고 적극적으로 재심개시 인용 의견과 무죄·면소 의견을 개진하고 있다"고 덧붙였다.

검찰은 최근 3년 내 서울 고·지검에 접수된 재심 개시 신청 218건 중 41.7%인 91건에 대해 인용 의견을 제시했다고 전했다. 재심개시 결정 사건(107건) 중 58.8%(63건)에 대해서는 무죄·면소를 구형했다.

구체적으로는 ▲5·16 군사쿠데타 반대 혐의로 유죄를 선고받은 고(故) 김모 장군 사건에서 불법구금 사실을 사료 분석으로 확인하고 재심 개시 의견 제시 ▲조선정판사 위조지폐 사건 관련 고(故) 이모 선생 사건에서 공범의 불법구금 진술을 배제하고 무죄 구형 ▲1985년 집시법 위반 사건에서 5·18민주화운동법상 특별재심 사유를 적극 해석해 첫 기일 무죄 구형 등 사례가 포함된다.

검찰 관계자는 "앞으로 검찰은 재심 사건에서 공익의 대표자이자 객관적 법집행기관으로서 적법절차 준수와 인권보장의 소임을 충실히 수행하겠다"고 밝혔다.

yek105@newspim.com