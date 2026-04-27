드리핀 첫 유닛 차동협, 스케줄러 공개…데뷔 카운트다운 돌입

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 드리핀의 첫 유닛 차동협이 프로모션 스케줄러를 공개하며 데뷔 카운트다운에 돌입했다.

소속사 울림엔터테인먼트는 27일 공식 SNS를 통해 드리핀 첫 유닛 차동협(차준호, 김동윤, 이협)의 프로모션 스케줄러를 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 차동협 스케줄러. [사진=울림엔터테인먼트] 2026.04.27 moonddo00@newspim.com

공개된 스케줄러는 캔디와 젤리로 가득 찬 패키지 디자인으로 시선을 사로잡는다. 하트, 별, 꽃 등을 활용한 키치한 스티커 형식으로 배치된 일정들은 실제 제품을 떠올리게 하는 디테일을 더하며 차동협의 콘셉트에 대한 궁금증을 자극했다.

스케줄러에 따르면 차동협은 오는 28일 트랙리스트를 시작으로, 29일과 5월 1일, 3일에는 콘셉트 포토와 필름이 차례대로 베일을 벗는다. 5일부터 7일까지는 차동협의 매력을 담은 개인 티저가 이어진다.

이어 5월 4일과 9일에는 비피엠 배틀이, 8일에는 뮤직비디오 티저가 공개되며, 발매 하루 전날인 11일에는 수록곡 전곡을 미리 들어볼 수 있는 하이라이트 메들리가 공개돼 신보에 대한 기대감을 높일 전망이다.

드리핀은 2020년 미니 1집 '보이저(Boyager)'로 데뷔 이후 다양한 콘셉트와 퍼포먼스로 글로벌 팬덤을 꾸준히 확장해 왔다. 특히 이번 신보는 드리핀이 데뷔 5년 만에 선보이는 첫 유닛 앨범으로 의미를 더한다. 차동협은 새로운 전환점을 맞이할 새 앨범 '두근대'로 올봄 가요계를 설렘으로 물들일 예정이다.

한편, 차동협의 첫 번째 싱글 '두근대'는 오는 5월 12일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.

moonddo00@newspim.com