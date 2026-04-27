폴리텍대학, 취업박람회서 AI·반도체·로봇 직업체험관 운영

AI 핵심 요약beta
- 한국폴리텍대학은 27일 서울 강남구 코엑스에서 KB굿잡 우수기업 취업박람회에 참여했다.
- 12개 부스의 직업체험관에서 VR·AI·AR 등 첨단기술 체험과 교육과정 상담을 제공했다.
- 약 2만명의 구직자와 250여개 기업이 참가해 현장 면접 및 입사 지원 기회를 가졌다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국폴리텍대학은 27일 서울 강남구 코엑스에서 KB굿잡 우수기업 취업박람회에 참여한다고 밝혔다.
폴리텍대학은 12개 부스로 구성된 직업체험관을 운영한다. 체험관에서는 ▲공압배관 가상현실(VR) 체험 ▲소셜 데이터 인공지능(AI) 분석 체험 ▲모바일 로봇·캐논볼 체험 ▲반도체 공정·장비 대체현실(AR) 체험 ▲로봇 이노베이션 존 ▲바이오 아트 체험 등이 제공된다. 청년 구직자를 대상으로 한 다양한 교육과정 소개 및 상담도 함께 진행한다.
박람회는 폴리텍대학 졸업생 및 졸업예정자, 특성화고·마이스터고 졸업예정자, 전역예정 장병 등 약 2만명의 구직자가 참여할 것으로 예상됐다.
대기업 협력사 등 다양한 분야 250여개 기업도 참가한다. 구직자는 현장에서 인사담당자와 대면 면접을 하거나 입사 지원을 할 수 있다. 이미지 컨설팅, MBTI별 면접 전략 등 부대 행사도 진행한다.
이철수 한국폴리텍대학 이사장은 "박람회를 찾은 청년들이 다양한 기업과 직업체험을 통해 자신에게 맞는 분야를 발견하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 청년들이 기술을 통해 원하는 일자리로 나아갈 수 있도록 다양한 기관과의 협력을 지속해 나가겠다"고 말했다.
sheep@newspim.com