유주, '첫사랑은 저주다' 콘셉트 포토 공개…강렬한 변신 예고

AI 핵심 요약beta
- 가수 유주가 27일 새 싱글 '첫사랑은 저주다' 콘셉트 포토를 공개했다.
- 몽환적 다크 비주얼과 저주 오브제로 신곡 감정선을 예고했다.
- 29일 오후 6시 음원 사이트 통해 정식 발매한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 유주가 새 싱글 '첫사랑은 저주다' 콘셉트 포토를 공개하며 컴백 열기를 끌어올렸다. 몽환적이면서도 다크한 비주얼 변신으로 신곡이 담아낼 감정선을 예고했다.
유주는 최근 공식 SNS 채널을 통해 새 싱글 '첫사랑은 저주다' 콘셉트 포토를 순차적으로 공개했다.
공개된 이미지 속에는 콘셉추얼한 무드가 돋보이는 유주의 모습이 담겨 시선을 사로잡는다. 유주는 화이트부터 블랙까지 다채로운 스타일링으로 몽환적인 매력과 다크한 분위기를 아우르는 비주얼을 완성하며 신곡 기대감을 높이고 있다.
마치 저주를 시각화한 듯한 다채로운 오브제 역시 신곡 콘셉트를 뚜렷하게 전한다. 양 갈래로 길게 땋은 유주의 머리카락과 연결되는 검은 퍼와 하트 모양 스티치가 더해진 사과 등 유니크한 요소가 색다른 콘셉트를 연출하며 팬들의 뜨거운 반응을 자아내고 있다.
'첫사랑은 저주다'는 아름다웠기에 더욱 괴롭게 기억될 감정을 녹인 곡이다. 유주는 이번 신곡 역시 작사와 작곡에 참여하며 자신만의 색깔이 뚜렷한 음악을 예고, 싱어송라이터로서 존재감을 빛낼 계획이다.
유주는 그간 다채로운 장르 스펙트럼을 전개하며 뛰어난 음악적 역량을 증명해 왔다. 독보적인 음색이 엿보이는 탄탄한 보컬과 더불어 자신만의 감성을 짙게 담은 음악으로 컴백에 나서는 그가 어떤 활약을 이어갈지 귀추가 주목된다.
한편, 유주의 새 싱글 '첫사랑은 저주다'는 오는 29일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
moonddo00@newspim.com