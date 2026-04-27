고용정보원, 2만명에 AI 잡케어 시연…고용서비스 접근성↑

AI 핵심 요약beta
- 한국고용정보원이 27일 서울 강남구 코엑스에서 열린 KB굿잡 우수기업 취업박람회에 참가했다.
- 2만여명의 구직자와 250곳의 구인기업이 참여한 이번 박람회에서 AI잡케어와 직업설계서 등 서비스를 시연했다.
- 전문 상담사가 상주해 국민취업지원제도 등 주요 고용정책을 안내하고 청년들의 진로·취업 상담을 지원했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국고용정보원은 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회'에 참가한다고 27일 밝혔다.
구직자 2만여명이 참여할 예정인 이번 박람회는 KB국민은행 주최로 마련됐다. 구인기업과 공공기관 약 250곳도 참가한다.
고용정보원은 이날 고용서비스 홍보관 및 상담 부스를 열고 인공지능(AI)잡케어, 직업설계서 등 서비스를 시연하고 활용법을 안내할 예정이다.
캐릭터 굿즈를 활용한 이벤트로 고용24 브랜드 인지도를 높이고 현장 요구조사도 실시해 서비스 개선을 위한 청년 의견도 듣는다.
전문 상담사도 상주해 국민취업지원제도, 청년도전지원사업 등 주요 고용정책을 안내한다. 청년 진로·취업 고민을 해결하기 위한 1대1 심층 상담도 지원한다.
앞서 고용정보원은 지난 1월과 4월에 열린 공공기관 채용정보 박람회와 무브 온 페어에서 AI고용서비스 홍보부스 및 청년정책 상담을 운영하며 청년들에게 큰 호응을 얻었다고 밝혔다.
이창수 원장은 "디지털 고용서비스를 통해 청년들이 자신의 적성을 발견 하고 체계적으로 미래를 설계할 수 있도록 돕고 있다"며 "KB굿잡 우수기업 취업박람회를 비롯해 대국민 접점을 넓혀가며, 구직자들이 고용24를 통해 정부의 다양한 고용정책에 더 쉽고 편리하게 참여할 수 있도록 사각지대 없는 고용서비스 환경을 구축하겠다"고 전했다.
sheep@newspim.com