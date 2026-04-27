[MLB] 김혜성, 좌완 이마나가에 2삼진...컵스전 3타수 무안타

AI 핵심 요약beta
- LA 다저스 김혜성이 27일 컵스전에서 좌완 선발 이마나가를 상대로 3타수 무안타 2삼진에 그쳤다.
- 시즌 타율 0.357에서 0.333으로 내려앉았으며 좌투 약세를 드러냈다.
- 다저스는 오타니의 홈런 포함 활약으로 컵스를 6-0으로 완승했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = LA 다저스 김혜성이 모처럼 좌완 선발인 이마나가 쇼타를 상대로 나선 선발 출전의 기회를 살리지 못했다.
김혜성은 27일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 시카고 컵스와 2026 MLB 홈경기에 유격수, 9번 타자로 선발 출전해 3타수 무안타 2삼진에 그쳤다. 전날 5타수 2안타 1타점 1득점으로 팀 대승을 이끌며 시즌 타율 0.357까지 끌어올렸지만 이날 무안타로 0.333(45타수 15안타)으로 내려앉았다.
2회말 1사 주자 없는 상황에서 컵스 좌완 선발 이마나가와 맞서 볼카운트 2볼 2스트라이크에서 높게 형성된 스위퍼를 노렸지만, 결과는 파울 팁 삼진으로 물러났다.
5회말 선두타자로 나서 풀카운트 싸움 끝에 낮게 떨어지는 스플리터에 헛스윙했다. 세 번째 타석은 다저스가 5-0으로 앞선 6회말 2사 3루에서 바뀐 투수 호비 밀너를 맞았다. 5구째 높은 존에 걸친 패스트볼을 힘껏 잡아당겼지만 1루수 땅볼에 그쳤다.
김혜성은 올 시즌 우완 투수 상대 타율 0.368, 좌완 상대 타율 0.250으로 분명한 좌투 약세를 보이고 있었다. 그럼에도 데이브 로버츠 감독은 컵스 좌완 선발 이마나가를 상대로 김혜성을 선발 카드로 꺼냈다. 플래툰이란 족쇄에서 벗어난 날이었지만 결과는 3타수 무안타였다.
다저스 선발 저스틴 로블레스키가 6이닝 4피안타 4볼넷 6탈삼진 무실점으로 호투했고 타선에서는 오타니 쇼헤이가 홈런(시즌 6호) 포함 3타수 3안타 1타점 2득점 1볼넷에 도루(시즌 3호)까지 곁들이며 '원맨쇼'를 펼쳤다. 다저스는 시카고 컵스에 6-0 완승을 거두고 시즌 19승 9패, 내셔널리그 서부지구 단독 1위를 유지했다.
psoq1337@newspim.com