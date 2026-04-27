"K게임, 글로벌 경쟁력 키운다"…콘진원, 게임 현지화 지원 프로젝트 공모

AI 핵심 요약beta
- 한국콘텐츠진흥원이 27일부터 글로벌 게임 현지화 지원 사업 참가 프로젝트를 모집한다.
- 문화체육관광부와 공동으로 해외 출시 예정 국내 게임 30개 내외를 선정해 3회 이용자 평가를 지원한다.
- 북미·유럽 등 5개 권역 현지 이용자 반응을 분석해 현지화 전략 수립과 시장성 자료를 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한국콘텐츠진흥원이 국산 게임의 글로벌 진출 경쟁력 강화를 위해 '2026년 글로벌 게임 현지화 지원(해외 이용자 평가)' 사업 참가 프로젝트를 27일부터 5월 8일 오후 3시까지 모집한다.
문화체육관광부와 콘진원이 공동 추진하는 이번 사업은 해외 출시를 앞둔 국내 게임 30개 내외 프로젝트를 선정해, 총 3회의 해외 이용자 평가를 지원하는 것이 핵심이다. 오프라인 1회, 온라인 2회로 구성되며 온라인 평가는 회차별 최소 100명 이상의 현지 이용자가 참여해 실제 이용 환경에서의 반응을 수집하게 된다.
평가 대상 권역은 북미·유럽·아시아·중동·중남미 등 5개 권역으로, 권역별 이용자 특성과 선호도를 반영한 현지화 전략 수립을 지원한다. 콘진원은 사전 진단을 통해 평가를 설계하고, 언어·난이도·몰입도 등 다양한 요소를 종합 점검한 뒤 게임별 현지화 수준과 시장성을 분석한 결과 자료를 제공할 계획이다.
신청 자격은 해외 직접 출시를 목표로 하는 국내 게임개발사로, 공고일 기준 신청 권역에 정식 출시 이력이 없는 프로젝트여야 한다. 타 해외 권역이나 국내에 출시한 이력이 있더라도 해당 신청 권역 미출시 게임이라면 참가할 수 있으며, 이용자 평가가 가능한 '플레이어블 빌드'를 보유해야 한다.
유현석 원장직무대행은 "해외 이용자 평가는 글로벌 시장 진출 전 게임의 완성도와 현지 적합성을 점검하는 중요한 과정"이라며 "실제 이용자 반응을 반영해 완성도를 높이고 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있도록 현지화 지원을 지속하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com