NHN클라우드, 이노그리드 자회사 편입

AI 핵심 요약beta
- NHN클라우드가 27일 자회사 NHN인재아이엔씨와 이노그리드 합병을 추진한다.
- 이노그리드가 NHN인재아이엔씨를 7월 6일 흡수합병하며 비율은 1:31이다.
- 클라우드 기술 통합으로 멀티·하이브리드 풀스택 전략을 가속한다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = NHN클라우드가 자회사 NHN인재아이엔씨와 클라우드 플랫폼 전문 기업 이노그리드의 합병을 추진한다. 이노그리드가 NHN인재아이엔씨를 흡수합병하는 방식으로 7월 6일 진행될 예정이다.
합병비율은 이노그리드 대 NHN인재아이엔씨 약 1:31이다. 합병 이후 존속법인인 이노그리드는 김명진 대표가 계속 이끈다.
이번 조직 재편을 통해 NHN클라우드는 프라이빗 클라우드 분야에서 기술과 운영, 관리 역량을 통합한다. 이노그리드의 클라우드 플랫폼 기술과 NHN클라우드의 인프라 운영 역량을 결합해 공공·금융 수준의 보안 요구를 충족하면서 서비스 구축부터 운영까지 전 과정을 아우르는 통합 서비스 체계를 구축할 방침이다.
합병 완료 후 NHN클라우드는 이노그리드의 최대주주이자 모회사로서 경영 시너지 창출에 집중한다. 멀티클라우드 및 하이브리드 클라우드 환경에 대한 대응 역량을 강화해 클라우드 전 영역을 포괄하는 경쟁력을 고도화할 계획이다.
yuniya@newspim.com