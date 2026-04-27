금융투자협회, K자본시장 10년 전략 포럼 출범

AI 핵심 요약beta
- 금융투자협회가 27일 K-자본시장포럼을 출범했다.
- 황성엽 회장 등 8명 전문가로 구성해 장기 성장전략을 논의한다.
- 매월 주제별 토론 후 2027년 상반기 정책보고서를 제출한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국 자본시장의 미래 10년 청사진을 마련하기 위한 'K-자본시장포럼'이 출범했다.
27일 금융투자협회는 이날 여의도에서 포럼 출범식을 개최했다고 밝혔다. K-자본시장포럼은 자본시장의 장기 성장전략 수립과 단계별 이행로드맵을 논의하는 기구로, 자본시장 각 분야의 전문가들로 구성된다.
포럼의 위원은 황성엽 협회 회장(의장)을 포함해 총 8명이다. ▲김세완 자본시장연구원장 ▲신제윤 삼성전자 이사회 의장 ▲유상호 한국투자증권 수석 부회장 ▲정상기 전 미래에셋자산운용 부회장 ▲정순섭 서울대 법학전문대학원 교수 ▲최운열 한국공인회계사회 회장 ▲홍성국 전 대우증권 사장이 참여한다.
협회는 올해 초 K자본시장본부를 신설하고 포럼 출범을 준비해왔다. 자본시장연구원이 포럼을 지원하며, 각 분야 전문가 100명 내외로 구성된 실무협의체·전문가워킹그룹·자문위원 등이 현장의 다양한 시각을 제공한다.
포럼은 다음 달부터 매월 개최될 예정이다. 논의 주제는 ▲자본시장을 통한 국가경제 혁신성장과 일자리 창출 ▲디지털 금융을 통한 금융접근성 제고 ▲국민의 노후소득보장과 장기자산형성 ▲자본시장 인프라 선진화 ▲글로벌 금융경쟁력 제고 ▲투자자보호와 시장신뢰 구축 등을 중심으로 진행된다.
1년간의 논의를 통해 도출된 성과는 정책보고서로 집약되어 오는 2027년 상반기 정부와 국회에 제출될 예정이다.
dconnect@newspim.com