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[뉴스분석] 7조 KDDX 소송 판단 '초읽기'… 한화오션에 영업비밀 넘긴 방사청 '논란'

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AI 핵심 요약

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  • 방위사업청이 27일 한화오션에 KDDX 기본설계 자료 170건을 제공했다.
  • HD현대중공업의 노무단가 등 원가 정보 14건이 포함돼 영업비밀 유출 논란이 됐다.
  • 서울중앙지법이 22일 가처분 심문을 종결하며 5월 초 판단을 예고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

170건 자료 중 14건 '영업비밀' 지정… 노무단가·장비사양 포함
22일 심문 종결, 5월 초 법원 판단… 제안서 제출 시한 5월 15일
방사청 "용역 결과물 국가 귀속" vs HD현대 "공정 경쟁 훼손"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청이 한국형 차기 구축함(KDDX) 사업 경쟁입찰을 위해 한화오션에 기본설계 자료 170건을 제공했다. 한화오션이 요청한 195건 중 중복과 부존재 자료를 제외한 분량이다. 이 가운데 HD현대중공업이 공개 제한을 요청한 12건(이후 14건으로 확대)의 자료에는 노무단가, 생산공수(生產工數) 등 함정 건조 원가를 구성하는 핵심 정보가 포함된 것으로 알려졌다.

더욱이 기본설계 자료에는 한화그룹 계열사와 경쟁 관계에 있는 장비 공급업체의 장비 사양과 단가 정보까지 담겨 복수 기업의 가격정보와 기술사양이 노출됐다. HD현대중공업 측은 "해당 자료들이 제안서 작성에 필수적이지 않은 '불요불급 자료'"라며 "회사의 민감한 요소가 담긴 많은 자료가 결과적으로 제3자에게 제공된 것에 대해 상당한 우려가 있다"고 밝혔다.

서울중앙지법이 지난 22일 HD현대중공업의 KDDX 영업비밀 유출 금지 가처분 심문을 종결했다. 7조8000억원 규모 6척 건조 사업의 제안서 마감(5월15일)을 앞두고 법원 판단이 내달 초 나올 전망이다. 사진은 항행하는 한국형 이지스구축함(KDDX). [사진=HD현대중공업 제공] 2026.04.27 gomsi@newspim.com

서울중앙지법 민사60부(부장판사 김미경)는 22일 HD현대중공업이 방사청을 상대로 제기한 영업비밀침해금지 등 가처분 신청 사건의 2회 공판기일을 진행하고 심문을 종결했다. KDDX는 7조8000억 원을 들여 2030년대까지 6000톤급 한국형 이지스함 6척을 건조하는 첫 국산 구축함 사업이다. 제안서 제출 시한이 5월 15일인 만큼, 법원도 이를 고려해 5월 초 가처분 신청 인용 여부를 결정할 것으로 전망된다.

HD현대중공업은 2회 공판에서 "한화오션이 방사청에 요청한 자료는 공정성과 직결되고 HD현대중공업의 영업기밀에 직결되는 것만 골랐을 것인데, 그럼에도 그러한 고려 없이 자료 대부분을 준 것이 이 사안의 본질"이라며 "과거 사례를 보면 제안서 작성에 필요한 자료만 제공했지 원가 자료 등 경쟁업체의 경영상 기밀은 제외했다"고 지적했다.

방사청은 용역 계약특수조건 표준 예규 제13조에 근거해 "계약상대자가 본 사업을 추진하는 과정에서 산출되는 노하우(기술정보를 포함) 및 제반 자료에 관한 권리 등은 국가에 귀속되며, 계약상대자는 계약담당 공무원의 사전 승인 없이 이를 다른 업무에 적용할 수 없다"며 한화오션에 자료 제공에 문제가 없고 HD현대중공업이 자료제공 금지를 표시할 권한이 없다고 반박했다.

방사청은 또 "HD현대중공업이 국가에 서류를 제출한 이상 해당 기술은 국가에 귀속되는 만큼 영업비밀이 포함됐다면 최초 서류 제출 당시 영업비밀로 표기해 제출했어야 한다"며 "계약 목적물 활용 시 채권자 동의를 받을 필요 없이 온전한 권리를 국가가 갖는다"고 주장했다.

방사청 관계자는 "충분한 법적 검토와 관련 기관 검토를 받아 자료 제공을 결정했다"면서 "기본설계 용역 결과물은 계약 조건에 따라 방위사업청에 소유 권리가 있으며 특정 업체의 비밀자료는 포함돼 있지 않다"고 밝혔다.

KDDX 기본설계는 정부 예산 200억 원을 들인 용역 결과물로 소유권은 정부에 있지만, 기획재정부 계약예규 '용역계약 일반조건'은 발주기관이 용역 결과물을 제3자에게 제공할 경우 계약상대자의 동의를 받도록 규정하고 있다. 국가지식재산위원회 역시 '정부용역계약 가이드라인'을 통해 저작권의 성립 여부와 별개로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위배에 대해 유의하도록 권고하고 있다.

HD현대중공업은 기본설계 수행 당시 상세설계와 선도함 건조까지 이어지는 사업 구조를 전제로 자체 투자를 통해 검토보고서 3만여 페이지, 설계도면 2500여 장을 생산했다. 한 업체라도 제안서를 제출하지 않을 경우 재공고를 통해 다시 제안서를 받아야 한다. 따라서 KDDX 사업 기간이 늘어나는 것은 피할 수 없으며, 재공고에서도 한 업체만 입찰에 응하면 수의계약이 가능한 것으로 알려졌다.

방산업계 관계자는 "방사청이 KDDX 사업에서 업체만 뽑으면 끝이라고 생각하는 것 아니냐"며 "사업자 선정에만 집중할 게 아니라 예산이 적정한지, 기술적으로 어려운 부분은 없는지, 핵심 장비가 제때 들어오는지까지 두루 챙겨야 한다"고 지적했다.

gomsi@newspim.com

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민주, 하남갑 이광재·평택을 김용남 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 전략공천위원회가 27일 회의를 열고 오는 6월 3일 실시 예정인 경기 지역 재보궐선거 국회의원 후보 3명에 대한 전략공천을 의결했다. 이재명 대통령의 최측근 인사 중 한 명으로 재보궐선거 출마를 희망했던 김용 전 민주연구원 부원장은 공천하지 않기로 결정했다.  이광재 전 민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB] 강준현 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "경기 하남갑에 이광재 전 강원지사, 경기 평택을에 김용남 전 의원, 경기 안산갑에 김남국 전 의원을 각각 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "지난 총선 초박빙 승부처였던 핵심 경합지 하남갑에는 당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 이광재 후보를 배치했다"며 "이 후보는 3선 국회의원과 광역단체장을 지낸 중량감 있는 정치인으로 GTX 연장 등 굵직한 지역 사업을 중앙과 직결해 속도감있게 해결할 적임자"라고 설명했다. 이어 "보수 텃밭에서도 승리한 경험과 수도권 현안에 대한 높은 이해도를 두루 갖춘 가장 경쟁력 있는 후보"라고 덧붙였다. 김용남 전 의원 [사진=뉴스핌 DB} 평택을에 대해서는 "보수 성향이 짙은 지역인 만큼 합리적이고 개혁적 보수의 대표 인사인 김용남 전 의원을 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "김용남 후보는 지난 대선 과정에서 우리 진영의 외연 확장과 승리에 지대한 기여를 한 바 있다"며 "진영을 뛰어넘는 폭넓은 지지 기반으로 험지에서도 승리할 수 있는 높은 본선 경쟁력을 갖추고 있다"고 평가했다. 안산갑에는 김남국 전 의원을 전략공천했다. 강 대변인은 "김남국 후보는 최근까지 대통령 비서실 국민디지털소통관으로 근무하며 이재명 대통령의 국정철학을 가장 깊이 이해하고 국민들과 소통해왔다"고 소개했다. 그러면서 "과거 안산 지역구에서 국회의원을 역임하며 다져온 탄탄한 조직력과 높은 현안 이해도를 바탕으로 즉시 실전에 투입돼 우리 당의 승리를 이끌 것"이라고 강조했다. 김남국 전 민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB] 경기 지역 출마를 준비했던 김용 전 부원장은 경기를 포함해 이번 재보선에서 공천하지 않기로 최종 확정했다.  조승래 사무총장은 "김용은 검찰 조작기소의 피해자이고 당과 대통령을 도운 여러 기여가 있다는 점에 대해 당 안팎 많은 분들이 기회를 줘야 한다는 의견이 있었다"며 "그러나 당은 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합 판단해서 공천하지 않는 게 적절하다는 판단을 내렸다"고 설명했다. 그러면서 "김용에 대해서 다른 지역 공천 검토도 어렵다"고 덧붙였다. 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB] 이연희 전략공천관리위원회 간사는 "오늘 제가 김용을 만나 뵙고 전후사정을 잘 설명했고 선당후사 차원에서 큰 결단을 내릴 것으로 기대한다"고 말했다. 조 사무총장은 하정우 청와대 AI수석의 입당 및 출마 문제에 대해 "제가 만났고 어제 정청래 대표가 만나서 출마에 대한 마지막 대화를 나눴다"며 "듣기로는 출마할 것으로 안다. 그렇게 되면 입당 절차와 공천 절차를 추후 진행할 것"이라고 말했다. kimsh@newspim.com 2026-04-27 18:26
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李대통령 지지율 62.2% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 27일 나왔다. 여론조사 전문기관 리얼미터가 이날 공개한 4월 4주차 주간동향을 살펴보면 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 62.2%로 지난주보다 3.3%포인트(p) 하락했다. 직전 조사인 4월 3주차에서 65.5%로 취임 후 최고치를 경신한 뒤 하락했다. 부정평가는 33.4%로 3.4%p 상승했다. '잘 모름' 응답은 4.4%였다. 리얼미터 측은 "인도-베트남 정상회담 성과와 코스피 최고치 경신이라는 긍정적 신호에도 불구하고, 중동전쟁 여파로 이어진 고유가·고물가로 민생 부담이 커지면서 지지율은 하락 조정을 받은 것으로 보인다"고 분석했다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 규제합리화위원회 제1차 전체회의에서 발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.04.15 photo@newspim.com 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 0.8%p 상승한 51.3%, 국민의힘이 0.7%p 하락한 30.7%를 기록했다. 양당 격차는 전주 19.1%포인트에서 20.6%포인트로 늘었다. 이어 개혁신당 3.6%, 조국혁신당 2.5%, 진보당 1.3% 순이었다. 기타 정당은 3.3%, 무당층은 7.2%였다. 리얼미터 측은 "지방선거를 앞두고 정청래 민주당 대표가 전국 현장을 찾는 민생 행보를 이어가며 당의 결집력을 강화하면서 민주당 지지율 상승세로 나타났다"고 설명했다. 국민의힘 지지율 하락에는 "장동혁 대표의 방미 성과를 둘러싼 외교 논란과 지방선거 당내 공천 갈등이 겹쳐 지지율 하락세를 보였다"고 판단했다. 이번 여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정수행 지지도 조사는 20~24일 동안 전국 18세 이상 유권자 2509명을 대상으로, 무선(100%) 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 응답률은 5.4%다.  정당 지지도 조사는 23~24일 동안 전국 18세 이상 유권자 1006명을 대상으로, 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 4.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. the13ook@newspim.com 2026-04-27 09:36

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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