추성훈 'SUNG1975'로 증명된 기술력…메이크샵, 셀럽 커머스 공략

팬덤 트래픽에도 안정 운영…프라이빗 클라우드 경쟁력 부각

중소상공인부터 셀럽 브랜드까지…통합 커머스 플랫폼 확장

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 커넥트웨이브 '메이크샵'이 셀럽 브랜드 쇼핑몰 구축 사례를 통해 플랫폼 경쟁력을 입증했다.

27일 메이크샵에 따르면 이종격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 운영하는 공식 쇼핑몰 'SUNG1975'를 안정적으로 구축·운영하며, 팬덤 기반의 높은 트래픽 환경에서도 끊김 없는 서비스를 구현한 점이 핵심 성과로 꼽힌다.

추성훈 패션 브랜드 'SUNG1975' 공식몰 이미지. [사진=메이크샵 제공]

'SUNG1975'는 2022년 론칭된 패션 브랜드로, 추성훈이 상품 기획과 브랜드 운영 전반에 직접 참여하며 빠르게 소비자 접점을 넓혀온 브랜드다. 시즌별 라인업 확대와 함께 팬덤 유입이 증가하면서 트래픽 변동성이 큰 특징을 보이는데, 메이크샵은 이러한 환경에서도 안정적인 쇼핑 경험을 제공했다.

메이크샵은 프라이빗 클라우드 기반 인프라를 기본 적용해 쇼핑몰 운영 안정성을 확보했다. 트래픽이 급증하는 상황에서도 서비스 지연이나 장애 없이 운영이 가능하도록 설계된 구조로, 셀럽 브랜드 특유의 '피크 트래픽' 대응에 강점을 보였다. 이번 사례는 높은 트래픽 대응력과 유연한 인프라가 요구되는 셀럽 커머스 영역에서도 기술력이 유효하게 작용했음을 보여준다.

특히 메이크샵은 중소상공인부터 셀럽 브랜드까지 아우르는 플랫폼 범용성과 확장성을 동시에 확보했다는 평가를 받고 있다. 무료 쇼핑몰 구축 서비스 '메이크샵 프리'를 비롯해 결제, 운영 대행, 마케팅 솔루션까지 원스톱으로 제공하며 다양한 사업자의 온라인 진출을 지원하고 있다.

메이크샵은 이번 사례를 기반으로 셀럽 브랜드 및 팬덤 커머스 시장 공략을 강화할 계획이다. 팬덤 중심 소비 구조가 확산되는 가운데, 안정적인 인프라와 운영 역량이 커머스 경쟁력의 핵심 요소로 부각되고 있다는 점에서 플랫폼 간 경쟁도 한층 치열해질 전망이다.

mkyo@newspim.com