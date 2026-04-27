e편한세상 부천 어반스퀘어, 개관 후 1만명 방문

AI 핵심 요약beta
- DL이앤씨가 27일 부천 소사3구역 재개발 전시관 개관 후 주말까지 1만1200명 방문했다고 밝혔다.
- 단지는 지하3층~지상38층 13개동 1649가구 규모로 897가구 일반분양한다.
- 청약은 5월4일 특별공급 시작하며 소사역 이용 가능하고 2029년10월 입주한다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = DL이앤씨는 경기도 부천시 소사3구역 주택재개발정비사업을 통해 공급하는 'e편한세상 부천 어반스퀘어' 주택전시관에 개관 이후 주말까지 총 1만1200명이 방문했다고 밝혔다.
개관 첫날에는 약 3000명이 방문했으며, 이후 주말 동안에도 관람객이 이어졌다. 현장에서는 청약 및 계약 조건 관련 상담이 진행됐다.
단지는 지하 3층~지상 38층, 13개 동, 총 1649가구 규모로 조성된다. 이 중 전용면적 59~84㎡ 897가구가 일반분양 물량이다.
청약 일정은 5월 4일 특별공급을 시작으로 6일 1순위, 7일 2순위 접수가 진행될 예정이다. 청약은 부천시를 포함한 수도권 거주자 가운데 만 19세 이상, 청약통장 가입 기간 및 예치금 요건을 충족할 경우 1순위 신청이 가능하다.
단지는 비규제지역에 해당하며, 주택담보인정비율(LTV) 최대 70%가 적용된다. 계약금 일부 정액제와 중도금 대출 이자 후불제 조건이 적용될 예정이다.
교통 여건으로는 단지 인근 소사역을 통해 수도권 전철 1호선과 서해선을 이용할 수 있다.
주택전시관은 부천시 원미구 길주로 일원에 마련돼 있으며, 입주 예정 시기는 2029년 10월이다.
whitss@newspim.com