코스콤, '2026년 D-테스트베드' 온라인 사업설명회 개최

AI 핵심 요약beta
- 코스콤이 28일 오후 2시 2026년 D-테스트베드 온라인 사업설명회를 개최한다.
- D-테스트베드는 금융위원회와 한국핀테크지원센터가 운영하는 핀테크 데이터·인프라 실증 지원 사업이다.
- 설명회에서는 사업 개요, 데이터 활용, 분석 환경, GPU 인프라 운용 방식 등을 상세히 소개한다.
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핀테크 기업·예비창업자 실증 지원
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스콤이 오는 28일 오후 2시 '2026년 D-테스트베드' 온라인 사업설명회를 개최한다.
27일 코스콤은 금융위원회가 주최하는 이번 설명회를 공지했다고 밝혔다. D-테스트베드는 금융위원회와 한국핀테크지원센터가 공동으로 운영하는 핀테크 데이터·인프라 실증 지원 사업이다. 금융·비금융 결합 데이터와 안전한 분석 환경을 기반으로 핀테크 기업 및 예비 창업자의 혁신 아이디어 실증·검증을 지원한다. 코스콤은 본 사업에서 데이터 제공과 원격 분석 환경, GPU 등 고성능 인프라 운영을 맡고 있다.
이번 설명회에서는 사업 개요와 지원 내용, 운영 절차를 비롯해 데이터 활용 및 분석 환경 전반을 안내한다. 한국핀테크지원센터의 사업 소개를 시작으로 ▲신용정보원 AI 학습장 ▲GranData 컨소시엄·DATAi 컨소시엄의 가명 결합 정보 활용 방법 ▲원격 분석 환경 ▲GPU 인프라 운용 방식 등을 상세히 소개한다. 설명회 말미에는 질의응답도 진행된다.
설명회는 사업 참여를 희망하는 기업 및 예비 창업자 누구나 사전 신청을 통해 참여할 수 있다. 자세한 사항은 D-테스트베드 홈페이지에서 확인할 수 있다.
김성덕 코스콤 디지털자산사업본부장은 "D-테스트베드를 통해 핀테크 기업들이 아이디어를 실제 서비스로 구현할 수 있도록 데이터 분석 환경과 AI 인프라를 안정적으로 지원하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com