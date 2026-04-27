프레스티지바이오로직스, '바이오 코리아' 단독 부스 참가

AI 핵심 요약beta
- 글로벌 CDMO 기업 프레스티지바이오로직스가 27일 바이오 코리아 행사에 참가해 글로벌 파트너링을 추진한다고 밝혔다.
- 회사는 15만 4000리터 규모의 생산 인프라와 맞춤형 위탁생산 시스템을 앞세워 임상부터 상업화까지 유연한 CDMO 서비스를 강조했다.
- 항체의약품 개발 기업들과의 네트워킹을 통해 기술 수요를 파악하고 실질적인 파트너십 발굴에 나선다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 CDMO(의약품 위탁개발생산) 전문기업 프레스티지바이오로직스는 아시아 최대 규모 바이오 산업 교류 행사인 '바이오 코리아(BIO KOREA)'에 참가해 단독 부스를 운영하며 글로벌 파트너링을 본격 추진한다고 27일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 행사에서 항체의약품 원료(DS) 및 완제(DP) 의약품 생산부터 분석 시험에 이르는 원스톱 역량을 적극 알릴 예정이다. 특히 총 15만 4000리터 규모의 압도적인 생산 인프라와 고유의 맞춤형 위탁생산 시스템인 '알리타 스마트 바이오팩토리(ALITA Smart BioFactory)'를 앞세워, 임상 단계부터 상업화까지 유연하게 연계 가능한 CDMO 서비스를 강조하며 잠재 고객사 발굴에 나선다.
또한 다양한 항체의약품 개발 기업들과의 네트워킹을 통해 최신 기술 수요와 시장 동향을 면밀히 파악할 계획이다. 단순한 기업 소개를 넘어, 고품질·고효율의 CDMO 서비스 경쟁력과 상업용 의약품 생산을 통해 입증된 이력을 바탕으로 실질적인 파트너링 및 수주 논의로 이어간다는 전략이다.
글로벌 CDMO 시장이 빠르게 확대되는 흐름 속에서, 프레스티지바이오로직스는 최근 주요 글로벌 전시회에 연속으로 참여하며 공격적인 영업 활동을 전개하고 있다.
회사 관계자는 "이번 바이오 코리아를 발판 삼아 국내외 제약·바이오 기업들과의 추가적인 파트너십을 발굴하고, 실질적인 수주 기회를 창출하는 데 주력할 계획"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com