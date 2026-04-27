삼성전자, 여행 정보 통합 앱 '삼성 월렛 여행' 출시

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 27일 갤럭시 사용자 대상 '삼성 월렛 여행' 서비스를 출시했다.
- 비행기 탑승권 호텔 예약 입장권 등을 앱 하나로 통합 관리한다.
- 삼성 녹스 기반 보안 강화로 여행 일정 체계적으로 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 분산된 여행 정보를 하나의 앱으로 통합 관리해 갤럭시 사용자의 편의성을 높인 '삼성 월렛 여행(Trips)' 서비스를 출시하며 디지털 라이프 생태계 강화에 나선다.
삼성전자는 갤럭시 사용자의 여행 경험을 혁신하는 '삼성 월렛 여행' 서비스를 출시한다고 27일 밝혔다.
이 서비스는 비행기 탑승권, 호텔 예약 정보, 테마파크 및 스포츠 경기 입장권 등 다양한 정보를 삼성 월렛 앱 하나로 통합 관리할 수 있는 것이 특징이다. 사용자는 삼성 월렛 내 여행 항목을 생성한 후 '트립 타임라인' 기능을 활용해 시간과 위치 기반으로 분류된 일정을 손쉽게 관리할 수 있다.
또한 사용자가 직접 세부 일정을 추가하거나 메모 기능을 통해 관련 링크 및 정보를 기록할 수 있어 체계적인 계획 수립이 가능하다. 삼성전자는 글로벌 파트너사들과 협업해 호텔 및 항공권 예약 확정서, 액티비티 투어 티켓 등을 월렛에 바로 등록할 수 있도록 구현했으며 향후 협력 범위를 더욱 확대할 방침이다.
보안은 '삼성 녹스(Samsung Knox)'를 기반으로 강화했다. 암호화와 생체 인증 기술을 적용해 기기 소유자만 여행 정보에 접근할 수 있도록 설계했다. 이로써 갤럭시 사용자들은 결제부터 티켓 관리까지 일상의 필수 기능들을 앱 하나로 안전하게 사용할 수 있게 됐다.
채원철 삼성전자 모바일경험(MX)사업부 디지털월렛팀장 부사장은 "갤럭시 사용자들이 여행 정보를 효율적으로 관리하고 여행에 집중할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.
aykim@newspim.com