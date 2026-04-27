'반값휴가' 14만5000명으로 대폭 확대…"첫 노동절 공휴일 맞아 지역 내수 회복"

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 한국관광공사가 27일부터 노동자 휴가지원 사업 참여 기업 모집을 시작하며 지원 규모를 10만 명에서 14만5000명으로 확대했다.
- 지방 소재 기업 근로자에게는 정부 지원금 2만 원을 추가로 지급해 총 42만 원 상당의 휴가비를 제공하며 5월 1일부터 즉시 사용 가능하다.
- 4월 30일부터 한 달간 친환경 여행 홍보 행사를 진행하며 KTX·렌터카 등에 30% 할인과 최대 9만 원 숙박 할인을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사가 법정 공휴일로 지정된 첫 노동절을 맞아 '노동자 휴가지원 사업(반값휴가)'을 대폭 확대한다.
추가경정예산을 신속히 집행해 당초 10만 명이던 지원 규모를 14만5000명으로 늘린다. 중소기업 노동자 3만5000명, 중견기업 노동자 1만 명이 추가로 혜택을 받게 된다. 참여 기업 모집은 27일부터 시작된다.
지방 소재 기업 근로자에게는 정부 지원금 2만 원을 추가로 지급해 총 42만 원 상당의 휴가비를 제공한다. 기존 참여자 중 지방 근무자에게도 소급 적용되며, 추가 지원금은 5월 1일부터 즉시 사용할 수 있다.
4월 30일부터 한 달간은 친환경 여행을 권장하는 홍보 행사 '출발 부담 제로'가 진행된다. KTX·렌터카·대중교통 패키지 상품에 30% 할인(최대 3만 원 절감)이 적용되며, 5월 첫 주 황금연휴에는 최대 9만 원 숙박 할인과 신규 가입자 1만 명 대상 선착순 웰컴 포인트 혜택도 제공된다. 자세한 내용은 전용 온라인 몰 '휴가샵(vacation.benepia.co.kr)'에서 확인할 수 있다.
이번 사업에서는 '상생형 휴가복지 모델'도 주목된다. 대기업이 협력사 근로자의 휴가비 분담금 일부를 지원하는 방식으로, CJ ENM이 최근 협력사 직원 300명의 휴가비를 지원한 것이 대표적 사례다. 문체부와 공사는 이 같은 모델 확산을 위해 대기업·공공기관을 대상으로 참여 홍보를 강화할 계획이다.
강정원 문체부 관광정책실장은 "추경 예산의 신속한 집행으로 고유가로 위축된 내수 시장을 빠르게 회복시키는 것이 목표"라며, "문체부는 첫 '노동절' 공휴일을 맞이해 지방 소재 기업과 근로자에게 실질적인 혜택을 주고, 지역 소상공인과 지역 경제에 온기가 전달되도록 최선을 다하겠다."라고 밝혔다.
fineview@newspim.com